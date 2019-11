Niko Kovac har fått sparken som trener i Bayern München. Foto: AP / NTB scanpix

Ferdig som Bayern München-trener etter største tap på ti år

Bayern Münchens trener Niko Kovac har fått sparken dagen etter 1-5 mot Eintracht Frankfurt, klubbens største serietap siden 2009.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Bayern München har ikke måttet tåle et så stygt tap siden våren 2009, da det ble samme sifre mot Wolfsburg.

Laget har falt til 4.-plass på tabellen, og spekulasjonene omkring Kovacs framtid begynte umiddelbart å gå etter lørdagens stortap.

Søndag kveld bekreftes det på klubbens hjemmesider at Kovac er ferdig i klubben.

I kampen mot Eintracht Frankfurt lørdag ble Jérôme Boateng utvist tidlig i kampen. Filip Kostic, Djibril Sow, David Abraham, Martin Hinteregger og Goncalo Paciencia utnyttet det til å score hvert sitt mål for hjemmelaget fra Frankfurt.

Verken Robert Lewandowskis 14. mål for sesongen eller Thomas Müllers 500. kamp i Bayern-trøye kunne berge dagen for gjestene.

– De neste dagene kommer til å bli veldig turbulente. Vi har mye å tenke på, sa Bayern-keeper og -kaptein Manuel Neuer til Sky TV etter kampen.

– Det røde kortet ble utslagsgivende, men det vi gjorde i dag må ikke skje. Vi kan ikke tape på denne måten, sa Kovac etter kampen.

For ti og et halvt år siden ble det nederlag med samme sifre mot Wolfsburg. Siden den gang er Bayern blitt seriemester åtte ganger.

– Rett avgjørelse

Inntil videre skal assistenttrener Hans Flick være ansvarlig for Bayern Münchens lag i forberedelsene til de viktige kampene mot Olympiakos (mesterligaen) og Borussia Dortmund.

– Jeg tror dette er den rette avgjørelsen for klubben nå. Resultatene og også måten vi har spilt på i det siste gjorde at jeg kom fram til denne avgjørelsen. Min bror Robert og jeg vil takke Bayern for det siste halvannet året. I løpet av denne tiden har teamet vårt vunnet Bundesliga, cupen og supercupen. Det har vært en god tid. Jeg ønsker klubben og laget alt godt videre, sier Niko Kovac til lagets hjemmeside.