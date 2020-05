Hevder AaFK møter disse tre lagene i de første seks kampene

Ifølge VG vil de seks første rundene når Eliteserien i fotball starter 16. juni inneholde mest mulig nabooppgjør. Den nye terminlisten legges fram 16. mai.

Snart klart for eliteseriestart. Foto: Staale Wattø

Det opplyser Leif Øverland i Norsk Toppfotball til VG. Klubbene blir delt inn i regioner, og i praksis betyr det at eksempelvis Møre og Romsdal-klubbene Molde og Kristiansund møter hverandre både hjemme og borte i løpet av de første seks rundene.

– Den opprinnelige terminlisten er lagt i skuffen. Vi vil på alle mulige måter tilpasse oss et smittevernregime og utfordre minst mulig. Når vi starter opp kan det godt hende det er lov å reise innad i Norge, men vi ønsker å starte kortreist, sier den administrerende direktøren i interesseorganisasjonen til Norges 32 toppklubber på herresiden.

Ifølge Eurosport blir gruppefordelingen slik:

Gruppe A: Rosenborg, Molde, Kristiansund og Aalesund

Gruppe B: Brann, Haugesund, Viking, Bodø/Glimt

Gruppe C: Start, Odd, Sandefjord, Strømsgodset

Gruppe D: Mjøndalen, Stabæk, Vålerenga og Sarpsborg 08

Det betyr at Aalesund i løpet av de seks første kampene skal spille hjemme og borte mot Rosenborg, Molde og Kristiansund.

