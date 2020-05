Styreleder i Norsk Toppfotball varsler tap på en halv milliard

Styreleder i Norsk Toppfotball Cato Haug mener klubbene blør mer og mer, og varsler fotball-tap på en halv milliard kroner, skriver TV 2.

Tomme tribuner vil gi store økonomiske utfordringer. Her fra en kamp mellom Rosenborg og Strømsgodset i fjor. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

NTB

Fredag la kulturminister Abid Q. Raja (V) én milliard kroner på bordet i kompensasjon for blant annet tapt kiosksalg og parkeringsinntekter.

– Den gis tilbakevirkende kraft slik at den vil gjelde fra 12. mars til 15. juni, sa Raja på fredagens pressekonferanse.

Det betyr at toppfotballen, som etter planen skal starte 16. juni, igjen faller utenfor. Cato Haug tror det kan bli svært kritisk dersom det ikke kommer støtteordninger som treffer.

– Kostnadene løper og inntektene uteblir. Fra nå har man ikke lenger kostnadsreduksjon. Spillerne er ikke permittert, det skal avvikles kamper og reiser. Bildet forverrer seg fortløpende, sier Haug til TV 2.

Cato Haug, styreleder i NTF, mener det haster med økonomisk støtte. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix.

Tomme tribuner?

Det er ikke bestemt om kampene skal spilles for tomme tribuner, men mye taler mot at det blir tilskuere på kamper i Norge ut 2020.

Norsk Toppfotball får henvendelser fra klubber som fortviler over at sponsorer vil ut av inngåtte avtaler. Det er heller ikke inngått nye avtaler etter at koronakrisen oppsto, skriver TV 2.

– Klubbene har klart å redusere kostnadene en del, men ikke alle. Mange inntekter har uteblitt til nå, og det blir ikke vestlige arrangementsinntekter når kampene starter opp igjen, sier Haug.

Obos-liga utsatt

Også Obos-ligaen er utsatt. Om lag 120 millioner er knyttet til arrangementsinntekter i den nest øverste divisjonen.

Dermed vil det samlede tapet være over en halv milliard ved tomme tribuner.

– De to ligaene blør mer og mer, hvis det ikke kommer støtteordninger. Dette er kritisk, og påvirker likviditeten i klubbene betydelig, sier Haug.