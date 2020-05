Northug om svensk kupp: – De får verdens beste

Det svenske langrennslandslaget sikret seg nylig den mangeårige svenske suksess-smøreren Perry Olsson. Northug mener Sverige skal føle seg heldige.

Petter Northug takker Perry Olsson for all hjelp. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Olsson har som norsk landslagssmører bidratt til at Northug, Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg har hatt suksess i skisporet. Mandag ble det klart at han vender tilbake til hjemlandet Sverige.

Interessen fra Sverige har vært kjent lenge.

I et intervju med den svenske storavisen Expressen er Petter Northug klar på at signeringen av hans mangeårige våpendrager er et kupp.

Slutt i den norske smørebussen. Heretter skal Perry Olsson smøre ski for Sverige igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Sverige skal føle seg heldig, sier Northug og begrunner det slik:

– De får verdens beste smører og dessuten en fantastisk person i sitt team.

Northug og Olsson har utviklet et nært vennskap etter mange års samarbeid på det norske landslaget. Den svenske smørerveteranen var blant annet invitert da Norge markerte beslutningen om å legge opp med en stor avskjedsfest.

På oppfordring fra Expressen sender Northug følgende melding til sin gamle venn:

– Jeg vil bare takke Perry for all hjelp og ønsker ham lykke til i Sverige.

64-årige omtalte mandag miljøskiftet han nå står foran som inspirerende.