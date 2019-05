Borgli overtok ledertrøyen etter annenplass i spansk ritt: – Et av mine beste resultater

– Det var utrolig gøy å klare å få en annenplass. Det er jo et av mine beste resultater så langt. Jeg tar et nytt lite steg hele veien, det er kjekt å se. Det er også summen av godt lagarbeid, vi fulgte planen vi la i går til punkt og prikke, sier Borgli etter lørdagens 82 kilometer lange ritt.

– Utrolig kjekt

Det var italienske Soraya Paladin (Ale-Cipollini) som stakk av med seieren foran norske Borgli. Førstnevnte trillet kun to sekunder over målstreken før Sandnes-rytteren på annenplass.

– Hun (Paladin) startet først, så hun fikk en stor luke. Sett i ettertid burde jeg ha valgt å ligge på hjulet hennes, sier Borgli, som ikke er skuffet over annenplassen.

– Det er jo første gangen jeg er på pallen i et UCI-ritt, så det er utrolig kjekt, legger hun til.

Julie Solvang

Kjempet om seier tross vond hals

Selv innrømmer Borgli at hun ble overrasket over å kunne kjempe i tet under dagens etappe i Vuelta a Burgos. 28-åringen sliter nemlig med en vond hals.

– I går havnet jeg på sjetteplass, etter at jeg ble litt stiv i kroppen. Da merket jeg at jeg ikke klarte å kjempe helt i tet. Nå har jeg pådratt meg en vond hals, jeg er skikkelig sår. Så for meg var det veldig overraskende at jeg klarte å være helt der oppe. Så var det absolutt motiverende at vi fikk en annenplass og en femteplass, sier Borgli og viser til femteplassen til lagvenninne Ingrid Lorvik.

– Er etappen i morgen i fare med tanke på sykdom?

– Vel, nå har jeg faktisk vært forkjølet i mai måned i tre år på rad. Jeg håper bare ikke at den vonde halsen skal utvikle seg til forkjølelse. Jeg håper å få en god natts søvn og være klar til siste etappe i morgen, svarer allround-rytteren.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ga ledertrøyen til etappevinner, men endret mening

I det spanske rittet, som foregår nord for Madrid, gis det ingen bonussekunder. Etappevinner Paladin tok på seg den gule ledertrøyen etter lørdagens seier. Men etter å ha sett avslutningen på rittet i opptak, endret rittdommerne mening, og bestemte seg for at Borgli er først i sammendraget.

Dermed skal Sandnesrytteren sykle med den gule ledertrøyen under rittets siste etappe søndag.

Før denne avgjørelsen kom fra rittdommerne, var Borli kun fokusert på å beholde pallplassen på sammendraget, fremfor å tenke på sammenlagtseieren.

– Sjansene for å vinne sammenlagt er helt klart tøff. Jeg ønsker først og fremst å kjempe for å holde podieplassen i sammendraget, det blir det viktigste for oss, sier Borgli.

Hun tror at finaleetappen passer henne bra som syklist.

– Det blir en kupert etappe med tre ganske tøffe bakker, før det blir en flat avslutning. Etappen skal passe meg ganske bra, men de som leder sammendraget har også et sterkt lag, så vi er nødt til å kjempe med nebb og klør for å klare målet vårt, sier CK Victoria-rytteren.