Denne Tromsø-trioen vant idrettsstipend

I alt ble 29 kandidater fra idrettslag i Nordland, Finnmark og Troms nominert til årets MSM idrettsstipend. Juryen har deretter valgt fire som ble tildelt dette idrettsstipendet.

To talenter fra Tromsø nådde opp i tildelingen: Aurora Håkstad og Iver Oprand Heggelund.

Aurora Håkstad (15) spiller volleyball for BK Tromsø. Hun er tatt ut til U17-landslaget som skal spille EM-kvalifisering til høsten. Hun er også på regionslaget/kretslaget for Nord-Norge. U16-laget hennes tok sølv i regionlags-NM i vår. Aurora er ofte kaptein for laget, og har spilt en god del kamper for både U17- og U19-laget til BK Tromsø.

25.000 kroner

Iver Oprand Heggelund (16) har markert seg nasjonalt og internasjonalt i turn, De to siste sesongene har han tre andreplasser og fire tredjeplasser internasjonalt, samt to tredjeplasser i mangekamp nasjonalt.

Styret i MSM deler ut et ekstra stipend i år på 25.000 kroner. Hedersstipendet går til Vilde Nilsen – som tok fire gull og en bronse i para-VM i Canada.

– Vilde er en unik idrettsutøver som har vist fantastiske resultater, skriver MSM i pressemeldingen.

Mange ulike idretter

De to andre som fikk stipend var Hannah Lyrek (19) fra Finnmark, som holder på med langdistanse hundekjøring, og Johan Lien Nordeng (15) fra Nordland, som holder på med langrenn og løp.

I en pressemelding skriver MSM at juryen spesielt er fornøyd med at det er så mange ulike idretter som representeres, og det er kandidater fra alle tre fylkene. Det er også balanse i kjønnsfordelingen med to gutter og to jenter som hver får årets stipend på 25.000 kroner.