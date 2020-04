Tidligere spiller blir økonomisjef i MFK

Ny mann inn i Molde Fotballs ledelse til sommeren: Odin Holm Olsen tar over etter Ole Jakob Strandhagen.

Odin Holm Olsen i aksjon i en 2. divisjonskamp for Molde Fotballklubb i 2006. Bak: Marcus Andreasson. Foto: Kjell Langmyren

Odin Holm Olsen (35) er ansatt som økonomisjef i Molde Fotball AS og starter i jobben 1. juni. Da slutter Ole Jakob Strandhagen for å begynne som administrerende direktør i Møre og Romsdal Boligbyggelag (Mobo).

Odin Holm Olsen blir ny økonomisjef i Molde Fotball AS. Foto: PRIVAT

Spilte for MFK i 2. divisjon

Den nye økonomisjefen het Odin Folke-Olsen da han var en lovende MFK-junior for 15–20 år siden. Han spilte også et stort antall kamper for klubbens andrelag i 2. divisjon. På noen av lagoppstillingene figurerer han sammen med spillere som Knut Lillebakk, Knut Olav Rindarøy, Øyvind Gjerde, John Andreas Husøy, Kai Røberg og Arild Stavrum. Han spilte også sammen med sin forgjenger Ole Jakob Strandhagen.

Seinere var Olsen med på innendørslaget «ViStiller» som herjet i juleturneringene i området, sammen med spillere som Thomas Mork og Svein Tore Brandshaug. Han var også en svært talentfull bryter i Molde Atletklubb i ungdomsårene.

Odin Olsen var med på «ViStiller»-laget som vant juleturneringa i Vestneshallen i 2009. Her jubler Trym Nordstrand Jacobsen (f.v.), Olsen, Erlend Ormbostad og Joar Harøy. Foto: ERIK BIRKELAND

– Stolt og privilegert

Ifølge moldefk.no har Odin Holm Olsen økonomiutdannelse fra Trondheim ØH og NTNU. Han flytter nå tilbake fra Oslo, der han har hatt en lederstilling i Deloitte.

– Odin har allerede kjøpt seg hus i Molde og tar med seg kone og en liten gutt fra Oslo. Etter flere samtaler med Odin er vi sikre på at dette er en god match både for han og klubben, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum.

– Jeg er stolt og privilegert som får muligheten til å arbeide med mine fremste interesser for Norges beste fotballklubb, og laget i mitt hjerte. Motivasjonen for å entre dørene på Aker stadion er fortsatt like sterk som i de optimistiske juniorårene tidlig på 2000-tallet. Til tross for at klubben har vært godt økonomisk posisjonert blir det spennende å ta fatt på de betydelige utfordringene som ligger forut samt videre utvikling av organisasjonen for å støtte opp under klubbens målsetninger, sier Odin Holm Olsen til moldefk.no.