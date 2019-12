Sondre Nordstad Moen, her fra VM i London. NTB SCANPIX

Nordstad Moen løp inn til supertid

Trønderen imponerte igjen i sitt første maraton på lenge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sondre Nordstad Moen noterte det nest beste maratonløp av en nordmann da han ble nummer sju i Valencia med 2.06.17 søndag.

Det er 29 sekunder bak hans egen bestenotering fra Fukuoka for to år siden. Ingen utøver født i Europa har løpt raskere, og bare tre løpere med europeisk pass har bedre tid, skriver friidrett.no. Moen er eneste nordmann som har løpt under 2.10.

Råkjør

Moen la seg i tetgruppen som la ut i et tempo som indikerte en sluttid godt nede på 2.03-tallet. Han holdt følge i over halve løpet, men måtte slippe og tapte en del mot slutten, men uten å sprekke.

Kinde Atanaw Alayew fra Etiopia vant Valencia maraton på ny løyperekord 2.03.52 i sin maratondebut. Den kenyanskfødte tyrkeren Kaan Kigen Özbilen ble toer på 2.04.16 og senket Mo Farahs europarekord med hele 55 sekunder.

Ny verdensrekord

I samme arrangement smadret kenyanske Joshua Cheptegei verdensrekorden for 10 kilometer gateløp da han noterte 26.38. Det er en forbedring av landsmannen Patrick Komons rekord på seks sekunder. Cheptegei har tidligere i år vunnet VM i terrengløp og blitt verdensmester på 10.000 meter på bane.

– For et år det har vært! Jeg visste at dette var en rask løype, og det føles veldig godt å ha oppnådd det jeg kom hit for, sa Cheptegei ifølge worldathletics.org.

Første på lang tid

Moen passerte halvveis på 1.01.59. Han måtte slippe tetgruppen rett etter passering 30 kilometer, omtrent da de siste harene ga seg.

Nordmannens personlige rekord er fortsatt 2.05.48 fra Fukuoka maraton i desember 2017, som den gang var europarekord og en helt sensasjonell tid.

Moen løp sin første maraton på lang tid og kom langt under det internasjonale OL-kravet på 2.11.30. Han viste at han kan bli en mann å se opp for i Tokyo-OL neste år.

