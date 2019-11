Ingrid Moe Wold kunne løfte pokalen etter at LSK Kvinner tok sitt femte cupgull. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Maktdemonstrasjon fra LSK Kvinner – lekte seg til cupgull

Før cupfinalen mellom LSK Kvinner og Vålerenga Damer var det forventet å bli en tett og jevn kamp. Slik ble det ikke.

LSK Kvinner – Vålerenga Damer 5–1

TELENOR ARENA:

18 seiere til LSK, to uavgjorte og kun én seier til Vålerenga viste historikken før de to erkerivalene skulle barke sammen i cupfinalen.

Vålerenga hadde levert sin beste sesong gjennom historien med annenplass, Champions League-plass og cupfinale. LSK Kvinner kom på sin side fra det som for mange var ansett som en middels sesong, til tross for seriemesterskap.

Derfor var det flere som mente at cupfinalen ville bli en jevn affære. Enkelte spådde også at Vålerenga for alvor kunne vise at de neste sesong vil utfordre LSK om hegemoniet i norsk fotball allerede lørdag kveld.

De tok derimot grundig feil.

Fakta LSK Kvinner – Vålerenga 5–1 LSK Kvinner: Fiskerstrand – Wold, Brenn, Gausdal, Woldvik – Sønnstevold, Bachor (Dekkerhus inn 80') – Hansen (Authen inn 89'), Åsland (Serrano inn 75'), Nautnes – Thorsnes Vålerenga Damer: Seabert – Dalgård (Søndenå inn 85'), Pedersen, Waldus, Tomter (Reinås inn 45') – Ludvigsen, Spitse, Stefanovic (Ildushøy inn 68') – Madsen, Njoya, Dølvik Tilskuertall: 5142 Mål: 11' (Thorsnes), 20' (Nautnes), 25' (Nautnes), 45' (Åsland), 50' (Njoya), 57' (Sønstevold). Gule kort: 62' (Spitse), 65' (Sønstevold).

Historiske Thorsnes

Før kampen fikk LSK-kaptein Ingrid Moe Wold spørsmål fra NRK om hva hun sa til lagvenninnene før kampen for å pepre dem opp.

– Jeg trenger ikke si noe før en slik kamp, var det kontante svaret.

Det så man også ute på banen. Ikke før blussene Kanarifansen tente opp ved innmarsj hadde brent ut, satt den første ballen i mål.

For kun to minutter var spilt da det første skremmeskuddet om hva som var i vente på Telenor Arena kom fra de gulkledde. Synne Skinnes Hansen ble spilt fri på LSKs høyreside før hun lekkert spilte Emilie Nautnes foran mål. Nautnes satte ballen i nettet, men scoringen ble annullert for offside på Hansen.

Etter ti minutter var oppskriften helt identisk. Hansen spilte Nautnes fri, som scoret, men igjen var Hansen i offside.

Det var likevel bare forsmaken på hva LSKs kantduo hadde å by på.

Men det var cupspesialisten Elise Thorsnes som skulle åpne scoringsballet like etterpå. Kun elleve minutter var spilt da Vålerenga-back Tina Dalsgård forærte ballen til LSK-spissen. Etter et soloraid fra midtbanen satte Thorsnes ballen kontant i mål.

Elise Thorsnes omfavnes av Therese Sessy Åsland etter at hun har gitt LSK Kvinner ledelsen 1–0. I bakgrunnen fortviler Vålerenga-kaptein Sherida Spitse. Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Cupfinalen er Thorsnes siste LSK-kamp før hun vender snuten mot Australia og spill for Canberra United. Cupgullet er hennes femte totalt, og det med fire forskjellige klubber (Røa i 2009 og 2010, Stabæk i 2013, Avaldsnes i 2017 og LSK Kvinner i 2019).

Dermed gikk hun forbi Trine Rønning, som i sin tid vant cupgull med tre forskjellige klubber (Trondheims-Ørn, Kolbotn og Stabæk) som spilleren med cupgull for flest klubber i Norge.

Fakta NM-gull for kvinner siste ti år: 2009: Røa 2010: Røa 2011: Stabæk 2012: Stabæk 2013: Stabæk 2014: LSK Kvinner 2015: LSK Kvinner 2016: LSK Kvinner 2017: Avaldsnes 2018: LSK Kvinner 2019: LSK Kvinner

Total overkjøring

Så var det klart for Hansen- og Nautnes-show.

Etter 19 minutter slo Hansen en perfekt ball bak forsvaret til Vålerenga. Nautnes løp fra samtlige, rundet Hannah Grace Seabert i Vålerenga-målet og satte ballen enkelt i det åpne buret.

Seks minutter senere var duoen frempå igjen. Denne gang ble Hansen spilt fri av Wold på dødlinjen, og med en pasning ut 45-grader fant hun Nautnes helt alene på straffefeltet.

Dermed sto det hele 3–0 etter bare en halv omgang, og cupfinalen var mer eller mindre punktert.

Duoen Synne Skinnes Hansen og Emilie Nautnes var ustoppelige for LSK Kvinner i cupfinalen. Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Like før dommer Ingvild Langnes Aarland blåste for pause, fikk også Therese Sessy Åsland æren av å sette inn dagens fjerde.

Etter 45 minutter med total overkjøring, kunne LSK-kvinnene juble på vei inn til pausepraten vel vitende om at de hadde én og en halv hånd på kongepokalen.

Femte gull på siste seks

I den andre omgangen var det et mer kontrollert LSK-lag som kom utpå kunstgresset i Telenor Arena. Derfor fikk også Vålerenga mer rom til å spille sitt spill.

Etter 50 minutter kom også reduseringen fra Ajara Nchout Njoya, og et lite håp ble tent blant VIF-supporterne.

Men kun syv minutter senere var kampens store spiller, Synne Skinnes Hansen, tilrettelegger igjen. Denne gang fant hun Anja Sønstevold som banket ballen i mål fra 14 meter via tverrliggeren.

Cupgullet er LSK Kvinners femte på de siste seks forsøkene, kun brutt av Avaldsnes sitt gull i 2017. Det er også andre året på rad at klubben tar dobbelen med både serie og cupgull.