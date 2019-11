Casper Ruud i aksjon i Davis Cup i Oslo tidligere i høst. Om ett år blir han se i en proffturnering i Bergen. Tore Meek, NTB scanpix

Turneringen har ikke vært i Norge siden 1991. Neste år er den tilbake.

Bergen byr på tennisfest i november neste år. Allerede nå er det klart at Casper Ruud skal delta.

ATP-spill på norsk jord hører sjeldenhetene til. Man må helt tilbake til 1991 for å finne forrige gang det ble holdt en profesjonell tennisturnering med ATP-status her hjemme.

Neste år vil ventetiden være over. Går alt etter planen, blir Casper Ruud en av de store trekkplasterne til ATP Challenger-konkurransen (nivå to) på Slettebakken i Bergen.

Det er Paradis Tennisklubb og private aktører som jobber for å etablere turneringen.

– Vi har fått grønt lys fra ATP, og våre viktigste samarbeidspartnere er i utgangspunktet på plass. Så vi vet at vi kommer til å få det gjennomført, og Casper blir en del av det, sier Kenneth Aadland.

Han sitter i styret i Paradis Tennisklubb og er en av initativtakerne til å få ATP-sirkuset tilbake til Bergen. Byen hadde også vertskapet for 29 år siden.

– Det er veldig spesielt å få dratt internasjonal tennis på ATP-nivå til Norge. Jeg tror vi skal klare å lage en begivenhet som hele det norske tennismiljøet vil samle seg rundt.

Casper Ruud blir frontfigur for den nye tennisturneringen i Bergen. Antonio Calanni, AP / NTB scanpix

Drømmer om Brann stadion

Casper Ruud er Norges klart beste tennisspiller. Den 20-årige Snarøya-gutten, som for tiden er rangert som nummer 54 i verden, har skrevet under en såkalt fremmøte-avtale med arrangørene i Bergen.

Lørdag blir flere detaljer og nyheter rundt turneringen lagt frem under en pressekonferanse. Der vil også Casper Ruud og hans far, Christian, være til stede.

Aadland opplyser at det er inngått en treårig intensjonavtale med ATP, som er forbundet for de profesjonelle tennisspillerne på herresiden. Blir turneringen i Bergen en suksess, tror han den kan bygges opp til ATP 250-nivå. Det er det laveste trinnet i det ypperste sjiktet.

– Kanskje kan vi få til et lite Roland-Garros i Norge. Og en eller annen gang kan vi kanskje få lagt et tennisdekke på Brann Stadion og hatt de største kampene der. Det tror jeg ikke er så utenkelig å få til, sier Kenneth Aadland og fortsetter:

– 20.000 tilskuere på Brann Stadion... Det skjer ikke i år eller neste år, men det må være et mål å få det til i fremtiden.

Toni Nadal besøkte i fjor Bergen Tennis Arena. Han er onkel og tidligere trener til verdensstjernen Rafael Nadal. Neste år skal det spilles en ATP Challenger-turneringen i innendørsarenaen. Rune Sævig

Opptatt av god økonomi

Fremover må arrangørene brukte tiden på å få finne flere sponsorer og spikre det økonomiske. De forventer at kampene vil bli vist direkte på norsk TV og strømmet på nett.

– En ryddig økonomi er nødt til å ligge i bunn. Derfor prøver vi å få bygd sterke nok allianser til å gjøre noe som bare oppleves som positivt. Vi vet at det blir akkurat det vi gjør det til, sier Aadland.

Han vet godt at turneringen i Bergen ikke vil være like lukrativ som andre på samme nivå, men mener andre ting vil veie opp for det i jakten på toppspillere.

– Vi har ikke så veldige mye penger, så vi kan ikke tilby de store pengepremiene, men vi kan tilby opplevelser og en by med et fantastisk publikum.