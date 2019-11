Andreas Stjernen, Gyda Enger og Emil Hegle Svendsen skal alle kommentere vintersport denne sesongen. NTB Scanpix

Slik blir vintersesongen på TV: Nye fjes og nye kanaler

Aldri før har vintersesongen på TV vært så spredt som nå. Det gjør at TV-seerne må bli kjent med enda flere kjente og ukjente fjes.

– Gjennom hele vinteren skrudde man på NRK og hørte de samme stemmene. De ble lyden av vinter, sier Arve Fuglum (55).

Sportskommentatoren har skrevet boken «Gull til Norge» om noen av Norges største sportsøyeblikk – og om kommentatorene som formidlet dem. I boken handler det meste om NRK-ansatte, naturlig nok siden de i lang tid hadde monopol på TV og radio i Norge.

Da monopolet forsvant beholdt de lenge kontrollen over rettighetene til vintersport, men de blir nå spredt på stadig flere hender. Denne vinteren mer enn noensinne før i en OL-fri sesong.

NRK har mistet skøyter til Viasat samtidig som TV 2 får flere renn i både hopp, langrenn og alpint. Parallelt viser Eurosport det aller meste som de andre også viser.

Fuglum, som selv har kommentert skøyter i OL og nå frilanser som fotballkommentator for Eurosport i tillegg til å jobbe i Norsk Tipping, tror ikke det nødvendigvis er enkelt å høre forskjell på de forskjellige kanalene.

– Det er vanskelig å si «det er en NRK-kommentator, det er en TV 2-kommentator, det er en Eurosport-kommentator», sier han.

Arve Fuglum har skrevet bok om norske sportshøydepunkter og kommentatorene som formidlet dem. Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Må tåle at folk er ferske

Kommentatorer flytter seg i stadig større grad etter hvem som har rettighetene. Som eksempler kommer Viasats skøyteduo Even Wetten og Mikael Flygind Larsen henholdsvis fra NRK og Eurosport, mens TV 2s alpinkommentator Peder Mørtvedt startet i NRK før TV 2 hanket ham inn for å kommentere Premier League.

Flere ferske stemmer får også muligheten til å prøve seg på TV.

Denne sesongen er eks-skiskytter Emil Hegle Svendsen ny i NRK og de tidligere hopperne Andreas Stjernen (31) og Gyda Enger (26) debuterer som eksperter forTV 2.

Arve Fuglum husker selv hvordan det var å være fersk i kommentatorbua, og håper TV-seerne viser forståelse.

– Vi må tåle at folk er ferske i gamet. Der har nok jeg gasnke høy terskel, høyere enn en gjennomsnittlig seer. Det er ikke bare å sette seg ned og skravle, men det er mange flinke, så det går nok bra, sier han.

Gyda Enger som, la opp i 2015 kun 22 år gammel, skal hjelpe Kasper Wikestad (44) som ekspert under kvinnenes verdenscuprenn i østerrikske Hinzenbach i starten av februar.

Den ferske barneskolelæreren har ennå ikke rukket å prøvekommentere, og vet ikke helt hva hun går til.

– Det er spennende å få prøvd seg. Det er morsomt å sitte på den siden av hoppsporten også, sier hun.

Kasper Wikestad i samtale med Robert Johansson under NM i Midtstubakken tidligere i år. Fredrik Hagen

Har savnet å samle folket

26-åringen er glad for at hun får kommentatordebutere sammen med en rutinert mann som Wikestad.

Han er mest kjent som Premier League-stemmene i Norge, men 44-åringen er en allsidig kommentator. I tillegg til fotball formidler han ishockey og skihopping, og han kommenterte kulekjøring, snøbrett og friski under OL i Sotsji.

I år skal han ledet det norske folk gjennom de to siste rennene av den tysk-østerrikske hoppuka.

Med fotball er han vant til at supportere beskylder ham for å holde med alle andre lag. I skisport håper han, i likhet med de fleste seerne, at de norske skal gjøre det bra.

– Jeg har savnet å kommentere idretter som samler folk litt. Der man kan være litt subjektiv og kanskje kan kommentere store øyeblikk for nasjonen, sier Wikestad.