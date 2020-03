Disse grepene gjør norske klubber for å tjene penger når koronaviruset stopper idretten

– Vi må tenke kreativt for å få inn penger.

Mange Haslum-tilhengere har gode minner fra kampen mot Elverum i 2014. Her jubler Erlend Mamelund og resten av gullvinnerne etter seriefinalen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Uten aktiv idrett og mulighet til vanlige publikumsinntekter må norske klubber være kreative i jakten på penger i koronakrisen.

– Klubbene betyr mye for folk. De selger billetter til kamper som ikke finnes, andre har kick off på nett og selger sesongkort selv om alt er usikkert, sier Arne Knoph, leder i Divisjonsforeningen, som representerer fotballklubbene på nivå tre og fire.

– Det er interessant å se engasjementet rundt lokale lag, sier Knoph.

Hødd-Corona

Hødd Fotball selger nå billetter til kampen Hødd-Corona. En kamp som aldri skal spilles.

– Dette er for å engasjere folk og for at private og andre kan vise sin støtte til klubben, sier markedskoordinator André Aurvåg Gardshol i Hødd.

Klubben har satt en pris for kampen, men det er opp til folk hva de vil gi. 20 prosent av inntektene går til frivillige organisasjoner. Onsdag morgen var det solgt 117 «billetter».

Hødd selger billetter til kampen Hødd-Corona. Foto: Skjermbilde fra Hødds facebookside.

– Som andre idrettslag i Norge må vi tenke kreativt for å få inn penger. Det er krevende både for oss og andre, sier Gardshol.

Han forteller at klubben vil gi noe tilbake til dem som bidrar, men at dette ikke er helt klart ennå.

– Vi har en del tidligere Hødd-spillere med store nettverk og håper at de vil hjelpe.

Hødd har permittert spillere, trenere og deler av administrasjonen, i likhet med mange andre.

Selger billetter til storkamper

Også i Haslum HK er spillere og trenere permittert. Klubben som har vært en av Norges beste de siste årene, må tenke alternativt for å skaffe inntekter. Ett av grepene er å selge billetter til tidligere kamper og så vise dem på Facebook. Nylig ble europacupkampen mellom Haslum og Hamburg fra 2015 vist.

– Vi fikk veldig god respons, over 200 personer så kampen. I pausen «kjøpte» folk brus fra en virtuell kiosk. Mange er glade i håndballaget, og alle skjønner at det blir tøft økonomisk, sier daglig leder Merete Kristin Bøe.

Torsdag vises seriefinalen mellom Haslum og Elverum fra 2013/14-sesongen. Ifølge Bøe tjente klubben 30.000 kroner på selge billetter til Haslum-Hamburg.

Her er noe av det andre norske klubber gjør for å skaffe inntekter:

Frisk Asker har solgt billetter til det avlyste sluttspillet i hockey.

Asker Fotball selger billetter til serieåpningen – som er utsatt på ubestemt tid. Målet er å selge ut Føyka stadion, og billettene kan brukes når det en gang blir spilt fotball igjen.

Mange fotballag, både i Eliteserien og lavere divisjoner, inviterer til kick off-sendinger på nett.