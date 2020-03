Hevder det er økende vilje hos toppklubbene til å annullere Premier League-sesongen

Stadig flere Premier League-sjefer ønsker å skrote sesongen og se mot den neste. Det er dårlig nytt for Liverpool-fansen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Liverpools manager Jürgen Klopp kan gå glipp av ligagullet. Foto: Alastair Grant, AP / NTB scanpix

NTB

Det er det anerkjente nettstedet The Athletic som melder dette. Flere engelske aviser henviser fredag til artikkelen.

Flere anonyme kilder uttaler seg til The Athletic. Den hittil siste PL-kampen ble spilt 9. mars.

3. april skal det holdes et nytt ledermøte for klubbene i den engelske eliteserien. All toppfotball på De britiske øyer er stoppet, hittil til 30. april.

Les også Forskningsorganisasjon: Kun én tenåring er verdt mer enn Haaland akkurat nå

Les også Newcastles omstridte eier fikk massiv kritikk. Nå beklager han en rekke «korona-tabber».

– Det er ikke plass for sport i den situasjonen verden er i nå. Vi oppfører oss som sutrete barn. Jeg mener sterkt at vi gjør feil. Vi bør sette strek og starte på ny (til høsten), sier en kilde som betegnes «som sentral i Premier League».

– Det er åpenbart hva som vil skje. Det er en pandemi i verden, sier en annen kilde.

Det hele kan bli avgjort gjennom stemmegivning i april. Dersom 14 klubber stemmer for å avbryte sesongen, vil det bli utfallet.

Syk statsminister

Liverpool leder Premier League helt overlegent, men går glipp av sitt første ligagull på 30 år, dersom serien ikke fullføres.

I tillegg vil klubbene trolig miste over åtte milliarder kroner i TV-inntekter. Dette fordi avtalen med TV-selskapene krever at sesongen avvikles i sin helhet for at pengene skal betales ut.

Les også Tettey-suser kåret til flotteste norske Premier League-scoring

Andre, blant annet noen managere, tar til orde for å fullføre sesongen. Det er lagt fram alternative ideer om et svært tett kampprogram, spill for tomme tribuner og Premier League-oppgjør til slutten av juni.

Fredag kom det fram at den britiske statsministeren Boris Johnson er koronasmittet.