Åge Hareide og Danmark-spiller Jens Stryger Larsen tok tre sterke poeng hjemme mot Sveits lørdag. Ritzau Scanpix via AP / NTB scanpix

Hareides elleville rekke fortsetter

Åge Hareides Danmark til topps med sterk hjemmeseier.

NTB

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

DANMARK - SVEITS 1–0

En sen scoring av Yussuf Poulsen ga dansk 1-0-seier over Sveits i EM-kvalifiseringen. Dermed er Åge Hareides menn på topp i gruppe D.

Danmark topper tabellen sammen med Irland, som tidligere lørdag spilte 0-0 borte mot Georgia. Begge lagene har 12 poeng med to kamper igjen, og de skal møtes i Dublin på siste kampdag i november.

Danskene må i stor grad takke keeper Kasper Schmeichel for at det ble en viktig 1-0-seier over Sveits i Parken lørdag. Målvakten leverte en meget god kamp og avverget flere store målsjanser og gode skudd.

Christian Eriksen og Danmark vant 1–0 over Sveits på hjemmebane. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix via AP / NTB scanpix

Man kan si at det var en smule heldig at danskene tok ledelsen i det 84. minuttet. Poulsen ble frispilt av Christian Eriksen og scoret sikkert etter at sveitserne hadde styrt det meste av kampen.

Sveits er fire poeng bak Danmark og Irland, men har én kamp til gode på lagene foran. Sveitserne skal i likhet med Danmark møte Irland og Gibraltar senere i EM-kvalifiseringen. I tillegg venter en hjemmekamp mot Georgia.

Danmark har en svært sterk kamprekke under Åge Hareides ledelse. Etter lørdagens seier er det over tre år siden sist rødtrøyene tapte en kvalifiseringskamp. Lørdagens seier gjør at Danmark har 31 kamper uten tap i ordinær spilletid i kvalifiseringer.