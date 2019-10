SIGNERTE: Kevin Altidor ble Storm-spiller på permanent basis i går. Tobias Stein Eilertsen

Reiste til Tromsø for å hjelpe familien. Nå har han fått avtale med Storm: – Har vært en åpenbaring

Kevin Altidor (29) trenger ikke lenger se seg om etter jobb for å bli i Tromsø. Drømmejobben fikk han da amerikanerne dro.

Tobias Stein Eilertsen

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

For én måned skrev iTromsø om basketballspilleren Kevin Altidor fra Bahamas, som hadde mistet alt han hadde i orkanen «Dorian».

Klubben hadde da to amerikanere i stallen og ikke plass til en tredje «ikke-europeer», men da amerikanske Olisa Nwachie dro hjem av helsemesemessige årsaker, fikk Altidor en såkalt «tryoutavtale», en prøvekontrakt.

Siden har også Eron Harris forlatt Tromsø Storm. Han dro samtidig som ekstrener Chris Warren, som også var Harris’ agent. Nwachie hadde også Warren som agent og kommer heller ikke til å returnere til Tromsø.

Altidor var på utkikk etter en jobb å ha ved siden av basketen, men det slipper han nå ettersom klubben har besluttet å gi ham en fulltidskontrakt som spiller ut sesongen 2019/2020.

– Vi signerte i går. Kevin er en kjempeflott type og han har vært en åpenbaring siden han kom. Han er en veldig god basketballspiller, er nummer tre i ligaen på poengsnitt og delt førsteplass på returer. Han spiller forsvar som man bare kan drømme om, sier Ørjan Sandvik Hansen i Tromsø Storm.

– Kevin liker laget og byen og har glidd veldig godt inn. Han ble naturlig nok veldig glad for å bli tilbudt kontrakten. Nå trenger han ikke jobb ved siden av og kan fokusere 100 prosent på laget og egen utvikling, legger han til.

Ny amerikaner til uka

Samtidig som klubben har fått Altidor-avtalen på plass, har de jobbet iherdig med å finne lagets andre «ikke-europeer», som har vært tiltenkt denne sesongen.

Selv med Altidor på laget ble det to stygge tap i bortehelga mot Bærum Basket og Kongsberg Miners.

– Aslak (Smalås) og Ronny (Lange) jobber med det. Det er nært forestående, så jeg tror vi vil ha løst det om en ukes tid, sier Sandvik Hansen.

Dermed blir helgens hjemmekamp mot Centrum Tigers uten en andre importspiller, men ifølge Sandvik Hansen er stallen sannsynligvis komplett om en ukes tid.

Tror på bra sesong

Onsdag kveld la Kevin Altidor ut Facebook-meldingen om at han hadde signert for Tromsø Storm.

– Så i kveld har jeg offisielt signert min kontrakt for å spille for Tromsø Storm i toppligaen i Norge. Ære være Gud, uten ham er jeg ingenting, han vet allting. Jeg var gjennom en ødeleggende storm som nesten tok livet mitt, men Gud sa han hadde en større plan for meg og det er i ferd med å utspille seg. Det kunne ikke vært mer ironisk, jeg gikk gjennom en storm og nå spiller jeg for Storm, skriver Altidor, som til iTromsø mener at klubben kan se oppover og kjempe helt i toppen i årets sesong, selv med den svake sesongstarten.

– Jeg er her for å hjelpe laget å vinne og komme tilbake der vi trenger å være, på toppen. Et steg av gangen. Roma ble ikke bygd på en dag. Når vi har alle brikkene på plass, vil vi bli vanskelig å slå, sier Altidor, som legger til at når klubben får en til stor spiller og Hani Issalhi mer involvert, så tror han laget vil bli vanskelig å slå.