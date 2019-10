Magnus Carlsen nekter å tape langsjakkpartier. Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen øyner utrolig rekord etter seier: – Selvsagt tenker jeg på det

Magnus Carlsen (28) innrømmer at han tenker på rekorden i antall langsjakkpartier uten tap. Mandag slo Surya Shektar Ganguly på Isle of Man.

31. juli 2018. Det er datoen sist verdensmesteren tapte et parti i langsjakk. Med seieren mot Ganguly har 28-åringen nå gått 95 strake partier i langsjakk uten å tape, deriblant en hel VM-kamp.

– Selvsagt tenker jeg på det. Nå har det vært så mange kamper at du kan ikke la være å tenke på det, fortalte han til Chess.com etter at han hadde slått Ganguly.

Det er hele femten år siden sist Carlsen og Ganguly møttes til et parti. Også da vant Carlsen i det som ble hans siste seier før han ble stormester.

– Jeg trengte å spille remis i et parti etterpå for å få tittelen, men selvsagt fordi jeg slo ham for femten år siden så tenkte jeg at jeg burde slå han i dag også, sa Carlsen.

Mener han har hatt flaks

Fullt så enkelt var det ikke i søndagens parti. Der så rekken av ubeseirede partier ut til å kunne gå mot en ende mot Vladislav Kovalev. På et tidspunkt lå Carlsen hele fire bønder bak hviterusseren, men han klarte likevel å redde remis.

– Slik jeg spiller nå, så ser det ikke ut som om jeg tenker på rekorden. Partiene har vært «crazy». I går (søndag) var jeg helt borte og i dag var det også til tider vanskelig, sa Carlsen.

De lærde strides om hvem som har rekorden i flest partier uten tap. De fleste ser på Ding Lirens rekke på 100 som den reelle rekorden, mens noen mener at Sergej Tivjakov rekke på 110 ubeseirede partier er den virkelige målestokken.

Grunnen til at flere mener at Tivjakovs rekke ikke er gjeldende, er at motstanderne han møtte på veien ikke var av det høyeste kaliberet.

I sjakkmiljøet er det uenighet i hvorvidt det er Ding Liren (bilde) eller Segej Tivjakov som innehar rekorden på antall langsjakkpartier uten tap. Carina Johansen / NTB scanpix

Slik har det på ingen måte vært for Carlsen. Når han ser tilbake på de 95 partiene han har spilt siden tapet mot aserbajdsjaneren Sjakhrijar Mamedjarov i fjor, mener han at noe av forklaringen ligger i god gammeldags flaks.

– I noen partier har jeg bare vært veldig heldig. Motstanderne mine har gått glipp av lette seire. I går satt jeg og tenkte «hvordan kan jeg være så dum?». Så gjorde jeg flere feil. Da ble nok han nervøs og jeg fikk en utvei man ikke får hver dag.

Bryr seg ikke om hvem som kvalifiserer seg

Vinneren av turneringen på Isle of Man kvalifiserer seg til kandidatturneringen i 2020. Der vil vinneren møte Carlsen til den neste VM-kampen.

Selv om Carlsen har hatt en heller treg start på turneringen før mandagens seier, ønsker han ikke å gi noe ved dørene.

– Jeg vil vinne turneringen selv, sa han selvsikkert.

Hvis så skjer, vil det være annenplassen som kvalifiserer seg til kandidatturneringen. Hvem det i så fall blir, bryr ikke Carlsen seg nevneverdig om.

– Nei, svarte han kontant på et spørsmål om han hadde noen drømmespiller på den eventuelle annenplassen.