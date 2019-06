Finalerevansj for Salah ett år etter marerittet

Tottenham - Liverpool 0–2

MADRID: Straffesparket var omstridt. Utførelsen av selve straffen kunne vært bedre.

Men ballen gikk i mål. Snaut 90 minutter etter det tidligere ledermålet kunne Mohamed Salah juble da Liverpool sikret klubbens sjette seier i den største Europa-cupen.

– Alle er glade nå. Jeg er glad for at jeg kunne delta i min andre finale på rad, og at jeg endelig kunne spille i 90 minutter. Alle gjorde sitt beste i dag, det var ingen stor forrestilling av meg i dag, men resten på laget var utrolige, sa Salah til BT Sports.

– Jeg har ofret mye i min karriere. Jeg dro fra en liten landsby til Kairo, å være en egypter og ha nådd dette nivået er utrolig for meg, fortsatte han.

Ut med skade for ett år siden

Straffesparket som førte til 1–0-målet var billig. Finalen i den kvelden varmen var svak.

Tre minutter før slutt satte Divock Origi punktum i Champions League-finalen med en avslutning i keepers lengste hjørne.

Da sluttsignalet lød kunne Salah og Liverpool-kameratene strekke hendene i været og juble for 2–0-seieren mot Tottenham.

For egypteren var dette den ultimate oppturen etter at han ble skadet av Real Madrids Sergio Ramos i fjorårets Champions League-cupfinale i Kiev.

Tårene rant ned Salahs kinn, han måtte forlate banen og Liverpool tapte finalen.

I kveld kunne 26-åringen tørke seierstårene på Wanda Metropolitana stadion i Madrid.

Fakta: Tottenham – Liverpool 0-2 (0-1) Estádio Metropolitano i Madrid 68.000 tilskuere Mål: 0-1 Mohamed Salah (str. 2), 0-2 Divock Origi (87). Dommer: Damir Skomina, Slovenia. Ingen kort. Lagene: Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris – Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose – Moussa Sissoko (Eric Dier fra 74.), Harry Winks (Lucas Moura fra 66.) – Dele Alli (Fernando Llorente fra 82.), Christian Eriksen, Son Heung-min – Harry Kane. Ubenyttede reserver: Michel Vorm, Paulo Gazzaniga – Davinson Sánchez, Érik Lamela, Victor Wanyama, Kyle Walker-Peters, Juan Foyth, Serge Aurier, Ben Davies. Liverpool (4-3-3): Allison Becker – Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson – Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum (James Milner fra 62.) – Mohamed Salah, Roberto Firmino (Divock Origi fra 58.), Sadio Mané (Joe Gomez fra 90.). Ubenyttede reserver: Simon Mignolet, Caoimhin Kelleher – Dejan Lovren, Daniel Sturridge, Alberto Moreno, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri, Rhian Brewster. X

Utmattende dag i Madrid

Sommeren har for alvor kommet til Spania.

Heten var trykkende, gradestokken viste over 30 varmegrader, lørdag 1. juni 2019 skulle bli en utmattende dag for de fleste i Madrid.

Først for de titusener av supportere som hadde reist til den spanske hovedstaden.

Alle dem som badet i fontener. Alle dem som sang og danset seg gjennom Madrids gater. Alle dem som hadde hatt en litt for lang økt ved tappekranene.

Intense Madrid var farget i hvitt og rødt.

Det ble snakket om nærmere 70.000 supportere fra Tottenham og Liverpool, nesten halvparten av dem uten kampbillett.

Krevende skulle det også bli for de 44 føttene som spilte på råflotte Wanda Metropolitana stadion i den kvelende varmen.

Er det en fellesnevner for de to finalelagene, så er det den intense, energiske og krevende spillestilen.

Fakta: Siste ti CL-vinnere * 2019: Liverpool * 2018: Real Madrid * 2017: Real Madrid * 2016: Real Madrid * 2015: Barcelona * 2014: Real Madrid * 2013: Bayern München * 2012: Chelsea * 2011: Barcelona * 2010: Inter. X

Vraket semifinaleheltene

Spørsmålet var hvem som hadde mest krefter.

Og hvem som skulle starte verdens viktigste fotballkamp i 2019.

Lagoppstillingene viste hvor nådeløs denne sporten kan være på dette nivået.

Lucas Moura, Tottenhams tremålshelt i den utrolige semifinalen mot Ajax, var ute. Inn med Harry Kane, som ikke hadde spilt siden tidlig i april.

Divock Origi, som scoret to da Liverpool sendte Barcelona ut av turneringen, var også ute. Inn med Roberto Firmino, tilbake etter en måneds skadefravær.

Straffe etter 22 sekunder

Brutal ble også starten på finalen for Tottenham.

Etter 22 sekunder traff et innlegg fra Liverpools Sadio Mané armen til Tottenhams Moussa Sissoko.

Ballen traff først brystet. Så gikk den i høyrearmen som sto rett ut, og derfor var i en «unaturlig stilling». Kampleder Damir Skomina pekte på straffemerket.

Det virket både strengt og billig, men straffe var dømt, og der gjorde Mohamed Salah ingen feil.

Det var ikke en spesielt god straffe fra egypteren, men den gikk i mål, og Liverpool-spissen skled ned på kne og jublet foran Tottenhams supportere.

1–0 til Liverpool og fjorårets tapende finalist hadde fått den starten på kampen de drømte om.

Rotete og mange feil

Da var det plutselig opp til Tottenham. Liverpool kunne legge seg litt lavere og satse på kontringer, noe de vanligvis er svært gode til.

Men det ble en rotete førsteomgang. Det var ikke den normale energien til de to lagene. Det ble gjort for mange feil. Det var ingen sjanser, kun noen forsøk på skudd fra distanse.

Det var periodevis daft både på bane og tribune.

Champions League har budt på noen fantastiske kamper denne våren.

Førsteomgangen i Madrid var ikke på samme nivå. Den var svak, mye grunn av varmen naturligvis.

Men kanskje ble anledningen for stor for flere av aktørene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sprintet rett i garderoben,

Tottenham-manager Mauricio Pochettino gikk med rolige skritt mot spillertunnelen.

Begge sjefene hadde mye å snakke om til sine spillere.

Måtte jage utligning

Drevet frem av sine syngende supportere jaget Tottenham utligning i en annenomgang som fortsatte slik den første sluttet:

Rotete, mange feil, svakt tempo og lite aktivitet foran begge mål.

Tottenham hadde sin første mulighet da Dele Allis avslutning ble blokkert av Liverpool-back Trent Alexander-Arnold.

Midtveis i omgangen skjøt innbytter James Milner fra 15 meter. Liverpool var noen få centimeter fra å øke til 2–0. Og da ville trolig kampen vært avgjort.

Tottenham presset på for utligning i sluttminuttene.

Christian Eriksen var nær ved et frispark på hjørnet av 16-meteren, men keeper Becker fikk slått den til corner.

Liverpool levde farlig i noen hektiske minutter der.

Men tre minutter før slutt dukket han opp igjen, Divock Origi – innbytteren som ble vraket.

Et hjørnespark endte ute hos belgieren, som fra skrå vinkel plasserte ballen i lengste hjørne med venstrefoten.

Finalen var avgjort. Tottenham hadde ikke noe mer å svare med.