Hyller Molde etter stortapet: – Aldri sett laget så bra

KR Reykjavik-trener Rúnar Kristinsson har ei fortid både som spiller og som trener i Norge. Begge periodene var han i Lillestrøm, sist som trener fra 2014 til 2016.

Det gjør at han kjenner MFK godt. I et intervju med islandske Morgenbladet, fortalte treneren at han aldri har sett Molde bedre enn i går.

– Vi møtte et meget godt Molde-lag, og jeg har aldri sett dem så bra for å være ærlig, sa treneren til den islandske avisa.

Han mener det raske dekket var til Moldes fordel.

– Det gikk veldig fort på det våte kunstgresset. Vi fikk også tre dødballmål i mot, og da blir det tungt. Jeg synes vi startet kampen veldig bra, og satte de på prøve med flere gode muligheter. Etterhvert går vi litt tom, og de spilte tidvis gjennom oss. De var mye bedre enn oss i det etablerte spillet. Det gjorde at vi falt sammen på en måte vi vanligvis ikke gjør, fortsatte treneren.

– Spiller seg inn i motstandernes mål

Treneren hyller spesielt det første Molde-målet, hvor Fredrik Aursnes, Eirik Hestad og Kristoffer Haraldseid kombinerte ute på kanten, før Magnus Wolff Eikrem dyttet ballen til Leke James, som satte inn 1-0.

Kristinsson sammenligner scoringa med den vi fikk se fra Ohi Omoijuanfo mot Odd i helga.

– De er veldig gode på små flater, og spiller seg tidvis nesten inn i motstanderens mål. De har rett og slett mer fart og kvalitet enn oss, sa treneren til islandske Morgenbladet.