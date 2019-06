X Games i Norge lar 11-åring konkurrere mot voksne: - Hvis de unge er gode nok, er de gamle nok

Brasilianske Rayssa Leal (11) er allerede er en forgrunnsfigur i skating. Hun har nesten 300.000 følgere på Instagram.

I mai kom hun på pallen under et stevne i Storbritannia, og det blant seniorer. I juni har hun deltatt i OL-kvalifisering i USA.

Ungjenta tilhører det sjiktet av unge jenter i flere land som er i ferd med å utkonkurrere veteranene som er helt opp til 30 år.

Foreløpig har hun ikke vært med i X Games, men hun er invitert til Norge og stevnet i Telenor Arena 31. august. Kontrasten til de barneidrettsbestemmelsene som er vedtatt her i landet, er stor. En norsk utøver på samme alder kan kun konkurrere nasjonalt, i Norden og Barentsområdet. Og det er ikke lov til å lage resultatlister med vinnere og tapere før barna er elleve år.

Fakta: Barneidrettsbestemmelsene i Norges idrettsforbund 6 år – kan konkurrere lokalt 9 år – regionalt 11 år – nasjonalt, Norden og Barentsregionen. 13 år – fra det året gjelder ikke disse bestemmelsene. Enkelte forbund har egne, høyere aldersgrenser for når de unge kan konkurrere utenlands. Resultatlister er lov fra det året barnet fyller 11 år.

Er klar over problemstillingen

Grunnen til at Norges idrettsforbund ikke kan stoppe at en ung jente fra Sør-Amerika skal konkurrere i X Games, er at det ikke er noe norsk særforbund som arrangerer, men X Games Norge. Der er Henning Andersen daglig leder.

Han forteller at dette med jentas unge alder, den yngste som noen gang er blitt invitert, er grundig diskutert på forhånd. Han forstår at noen kan synes det er merkelig og stride mot oppfatningen her hjemme.

Han mener at skating skiller seg ut fra mange andre idretter, fordi ungene bestemmer det meste selv, og at idretten er bygget på lek. Barna holder på med idretten i timevis, og vanligvis er det ingen voksne som bryr seg, for de har likevel ikke peiling på sporten. Derfor er det heller ikke press.

Mange store stjerner har startet veldig tidlig. Shaun White var 12 år da han var i Norge første gang i 2001, da han vant The Arctic Challenge i Hemsedal foran Terje Håkonsen på annenplass.

Ståle Sandbech deltok i sitt første OL som 16-åring, som tidenes yngste norske mannlige deltager i 2010. Han konkurrerte på høyt nivå før han var tenåring.

Unge jenter kommer for fullt

Derfor mener Andersen at det var naturlig å be Leal, som allerede konkurrerer blant verdens beste.

Og det skateboard-sporten opplever nå, er en hærskare av unge jenter som på relativt kort tid hevder seg på et høyt nivå. Og de kommer fra hele verden.

I det japanske mesterskapet i år var det åtte av ti på resultatlisten som var 12 år eller yngre. Andersen er av den mening at skateboarding passer godt for jenter.

– Derfor vil jeg bidra til å slippe dem inn, men også stoppe dem hvis vi ser at utviklingen går i feil vei, hvis voksne overtar styringen.

Andersen tenker på at skateboarding er tatt med i OL-programmet til Tokyo i 2020. Da vil enda flere nasjoner få landslag med trenere og ledere, og han ser ikke bort fra at sporten vil endre seg med press om å prestere.

– Jeg mener foreløpig at hvis de unge er gode nok, er de gamle nok.

Har også en psykisk side

Det internasjonale skateforbundet og IOC er kommet til lignende konklusjoner, om at det ikke skal være noen nedre aldersgrense.

Mads Andersen er leder for idrettsfag og verdiarbeid i Norges idrettsforbund. Han er kritisk til å slippe til så unge utøvere. Han mener at selv om de unge behersker idretten fysisk, handler dette også om psyken.

– Vi skal ikke glemme hvorfor vi her i Norge har barneidrettsbestemmelser. De er der for å beskytte barna, og gjøre at de får gode opplevelser i et trygt miljø, sier han.

Ola Keul er president i Norges Brettforbund. I mars tok de opp skateboarding og bølgesurfing, og endret derfor navn fra Norges Snowboardforbund. Han opplyser det amerikanske TV-selskapet ESPN eier X Games. Derfor har Brettforbundet ingen påvirkning.

– Vi følger barneidrettsbestemmelsene og holder dem høyt. De handler ikke om å hindre unge skatere i å skate, og å bli best i verden, men om å ta vare på det hele mennesket. Når det gjelder 11-åringen, mener vi at man skal vokte seg mot en utvikling hvor man får så mange unge utøvere i de største internasjonale stevnene.

Nyter stor respekt

Landslagssjef i skateboard, Henning Braaten, var med Norges lag til USA på OL-kvalifisering sist helg. Der deltok også Rayssa Leal. Han sier at den unge jenta nyter stor respekt i miljøet, og er god, uavhengig av alder.

Likevel advarer han mot å slippe til yngre som starter internasjonalt for tidlig, og som gjør at de settes i farlige situasjoner. Han ser blant andre nå foreldre som pusher. Og han vil ikke ha noe forherligelse av alderen.

– Det er flere dårlige enn gode eksempler, sier han.

Norge hadde med fem utøvere til OL-kvalifisering i Los Angeles, der eldste var Karsten Kleppan (28). Den yngste 17 år gamle Elias Nilsen.

Aftenposten har tatt kontakt med Rayssa Leals management, men har så langt ikke fått svar.