Saken oppdateres!

Ulykken skal ha funnet sted ved Comosjøen. 24 år gamle Florijana Ismaili har vært savnet siden lørdag ettermiddag, opplyser klubben hennes, BSC Young Boys, på sine nettsider.

Klubben la også ut pressemeldingen på Twitter:

– Søk fra politiet fortsetter. Vi er svært bekymret og har ikke gitt opp håpet om at alt vil ende bra, er blant det som står i pressemeldingen, skriver Independent.

Den sveitsiske avisen Blick beskriver hendelsesforløpet i ulykken. Ved 14-tiden lørdag skal Ismaili og en venn ha leid to motorbåter. To timer senere skal Ismaili ha hoppet ut i sjøen for å kjøle seg ned.

– Hun kan ha besvimt da hun hoppet i det kalde vannet, sier en talsperson for politiet til Blick.

– Jeg ropte desperat etter navnet hennes

Ifølge avisen ventet vennen til Ismaili i flere minutter på at fotballspilleren skulle dukke opp av sjøen igjen. Vennen trodde først at Ismaili prøvde å skremme henne, men ble livredd da 24-åringen aldri kom opp igjen til overflaten.

– Kanskje hun dukket opp på andre siden av båten, og prøvde å skremme meg. Jeg ropte desperat etter navnet hennes, uttaler vennen til Ismaili.

Redningstjenestens leder, Giuseppe Camassa, bekrefter til den sveitsiske avisen at helikoptere og dykkere er på plass for å søke etter Ismaili, men sier at forholdene i innsjøen er gjør oppgaven svært vanskelig.

– Comosjøen er forferdelig. Den har sterke strømmer under den rolige vannoverflaten, sier han til avisen.

– Jeg ber og håper på et mirakel

Ismaili har spilt for BSC Young Boys siden 2011 og er lagets kaptein. Hun står med 33 landskamper for Sveits, og var også med i VM-troppen i 2015.

I februar var hun med landslaget som spilte Algarve Cup mot Sverige.

Tysklands landslagstrener Martina Voss-Tecklenburg trente Sveits i perioden 2012–2018, og kjenner dermed Ismaili godt. Hun uttrykte sin støtte på Facebook etter å ha hørt om ulykken til sin tidligere landslagsspiller.

– På vei hjem etter kvartfinalen (mot Sverige) fikk jeg vite at Florijana Ismaili har forsvunnet. Jeg er målløs og lei meg. Jeg ber og håper på et mirakel, skriver Voss-Tecklenburg på sin Facebook-konto.