Diario de Noticias melder at fotballstjernen ble avhørt som «vitne og offer». Avhøret skal ha skjedd i forbindelse med avslutningen av nasjonsligaen, som fant sted i Portugal i begynnelsen av juni.

Politiet har ikke besvart henvendelsene til nyhetsbyrået AFP om ytterligere detaljer.

Juventus-spilleren var et av hovedmålene til den portugisiske hackeren Rui Pinto. Datalekkasjen Football Leaks avslørte at Ronaldo hadde unndratt skatt i Spania. Han erklærte seg skyldig for å slippe å sone i fengsel og mottok en bot på 183 millioner kroner.

I tillegg ble det avdekket voldtektsanklager mot superstjernen. Voldtekten skal angivelig ha skjedd i Las Vegas i 2009. Kvinnen har anmeldt fotballspilleren.

Pablo Gorondi / AP / NTB scanpix

Varsler eller kriminell?

I mars ble Pinto utlevert fra Ungarn til Portugal. Hans advokater kaller Pinto «en meget viktig varsler».

Portugisiske myndigheter mistenker at Pinto har brutt seg inn i datasystemene til staten Portugal, fotballklubben Sporting Lisboa og hedgefondet Doyen Sports for deretter å offentliggjøre dokumentene.

Football Leaks fikk tak i millioner av dokumenterer som antydet korrupsjon i europeisk fotball. Dokumentene ble tilbudt medier i en lang rekke land, og flere prominente navn er blitt felt av dokumentene.

(©NTB)