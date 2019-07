RBK-legenden: – Situasjonen er ikke Bjørnebyes skyld

Onsdag ettermiddag gikk RBKs supportergruppe Kjernen hardt ut mot sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye. De mener at han har mye av skylden for at den regjerende seriemesteren nå ligger på åttendeplass i Eliteserien, elleve poeng bak serieleder Molde. Kjernen skriver på sin egen hjemmeside at de mener Bjørnebye må gå av.

Det er ikke RBK-legenden Mini Jakobsen helt enig i.

– I mine øyne er det feil å ta Stig Inge Bjørnebye for dette. Det er treneren som har det siste ordet når det kommer til det sportslige i Rosenborg. Stig Inge er selvfølgelig en del av det som har vært vist på Lerkendal, også de årene der de tok syv av åtte titler. Men jeg ser ikke at Rosenborg kommer til å bli forandret om han forsvinner. Situasjonen er ikke Bjørnebyes skyld, mener Mini Jakobsen.

Adresseavisen har onsdag kveld forsøkt å komme i kontakt med Stig Inge Bjørnebye, men har ikke lykkes. Organisasjonssjef Trond Alstad og styreleder Ivar Koteng har heller ikke ønsket å kommentere innlegget fra Kjernen.

Morten Antonsen

Bendtner-kritikk

Kjernen mener at Bjørnebye må ta på seg skylden for at historien med Bendtner ikke har endt slik man kanskje hadde håpet da han ble signert. Spissen ble ikke solgt etter VM, og er i dag ikke en del av RBK-troppen som presenteres foran hver kamp. Mini mener at både Kåre Ingebrigtsen og styret i klubben må ta delansvar for at han ikke ble solgt på et tidligere tidspunkt.

– Det er like mye Kåre Ingebrigtsen som var med på å hente Bendtner. Det er styret som tar de siste beslutningene om at han skal bli solgt eller ikke, og jeg har forstått det slik at de har hatt mulighet til det. Den situasjonen som er i Rosenborg nå må både styret og administrasjonen, som Bjørnebye er en del av, ta ansvar for, sier Mini.

Tror Bjørnebye sitter trygt

Men han er langt fra enig med Ivar Koteng, som i forrige uke mente at Rosenborg er der de skal være.

– Jeg ser at min gode venn Ivar Koteng sier at det ikke er noe krise i Rosenborg, men vi som er utenfor klubben ser at det er ting som gjør at Rosenborg mister sin posisjon i det trønderske folket. Det letteste er å se på tilskuertallet. Det har vært en del negativitet rundt klubben, mener Mini.

Han tror at Stig Inge Bjørnebye sitter trygt på Brakka, selv etter det krasse innlegget fra Rosenborgs syngende supportere.

– Jeg tror ikke de gjør noe med det. De aksepterer at supportergruppen har sine meninger, og at det er helt greit. Det skjer ikke noe, Stig Inge Bjørnebye står nok trygt. Han jobber i et team, og det er ingen enkeltpersoner som skal ha skylden for dette, sier Jakobsen.