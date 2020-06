Norwich nærmere nedrykk etter Southampton-seier

Norwich startet forrykende i sin første Premier League-kamp siden 7. mars, men strikkmotoren holdt ikke lenge da Southampton vant 3–0.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Danny Ings (til v.) feirer sammen med Michael Obafemi etter å ha scoret det første målet i Southamptons 3-0-seier borte mot Norwich. Foto: Richard Heathcote, AP / NTB scanpix

NTB

Norwich – Southampton 0–3

Mål av Danny Ings, Stuart Armstrong og Nathan Redmond i 2. omgang berget langt på vei eliteserieplassen for gjestene, mens Norwich ble skjøvet et nytt stykke mot avgrunnen. Tabelljumboen har seks poeng opp til trygg plass selv før resten av den 30. serierunden spilles.

Alexander Tettey, som startet forrige Norwich-kamp, ble fredag sittende på benken selv om hjemmelaget byttet fem mann.

Norwich har i godt over tre måneder vært alene på bunn med sine 21 poeng, men laget så ut til å ha hastverk med å bøte på det da kampen ble sparket i gang. De ti første minuttene ble Southampton trykket tilbake, og hjemmelaget hadde over 75 prosent ballbesittelse.

Southampton, som har hentet brorparten av sine poeng på bortebane, spilte seg inn i kampen etter hvert i solskinnet på Carrow Road, og det var gjestene som kom til sjanser.

Ings i fokus

Den klart største i første omgang kom etter 33 minutter, da midtstopper Jack Stephens brøt på midtstreken og raidet mot et Norwich-lag som var på vei fremover. 20 meter fra mål slapp han ballen til Ings, som skrudde den i tverrliggeren helt borte i krysset. Den var langt utenfor keepers rekkevidde.

I det 49. minutt fikk Ings en ny sjanse, og da skrudde han ballen i mål. Etter et innkast og en klareringsnikk var Southampton-spillerne først inn i situasjonene. Via Redmond, Michael Obafemi og Armstrong havnet ballen hos Ings, som skrudde ballen forbi Tim Krul.

Bare fem minutter senere sto det 0-2, etter at Ings sto for assist til Armstrong. Sistnevnte skar inn fra høyre og sendte et flatt skudd i mål ved nærmeste stolpe.

Ings var involvert igjen da det ble 3–0. Han spilte frem Obafemi, som i sin tur fant Redmond. Han dro seg fri fra de passive Norwich-stopperne og sendte et diagonalskudd i mål.

Norwich hadde tidligere jublet et øyeblikk for redusering til 1-2, men Mario Vrancic var i klar offside da han scoret etter et hjørnespark.

Les også Ødegaard sliter etter oppstarten: – Svakeste jeg har sett av ham

Markering

Som i alle kamper var det ett minutts stillhet for virusofrene før avspark, mens spillerne sto rundt midtsirkelen. Da lagene hadde stilt opp i formasjonene, gikk de alle ned på kne noen sekunder i en antirasismemarkering. Gjestenes Michael Obafemi holdt også en knyttet neve i været.

I helgens runde, som i de to hengekampene onsdag, er spillernes navn på ryggen erstattet av «Black Lives Matter».