Tettey og Norwich i trøbbel: Tapte nøkkelkamp på hjemmebane

Norwich nærmer seg nedrykk etter 0–1-tap hjemme mot Brighton.

Alexander Tettey og hans Norwich er i trøbbel etter hjemmetap lørdag. Foto: Richard Heathcote / Getty Images Pool

Norwich - Brighton 0–1

Med kaptein Alexander Tettey fra start ble det tap for Norwich i bunnkampen mot Brighton. Leandro Trossard ordnet 1-0-seier til gjestene Brighton.

Tapet betyr at håpet om å holde seg i Premier League begynner å svinne for Tettey og co. Motstander Brighton tar med tre nye poeng et stort steg bort fra nedrykksstreken.

Sju poeng fra trygg grunn

Brighton går opp på 36 poeng, hele 15 poeng mer enn Norwich som ligger helt sist på tabellen med 21 poeng. Selv med en kamp mer spilt enn de andre bunnlagene er Norwich sju poeng unna sikker plass før resten av serierunden er ferdigspilt.

Det sørget Leandro Trossard for da han avgjorde kampen etter 25 minutters spill. Et flott angrep fra Brighton ble avsluttet da Aaron Mooy fant Trossard i boksen, som scoret enkelt fra seks meter.

Norwich var fullt på høyde med Brighton i starten av kampen, men slet med å komme til store sjanser.

Misbrukte kjempesjanse

Tettey ble byttet ut etter 78 minutter for Mario Vrancic etter at Norwich hadde satt innpå offensive krefter med Teemu Pukki, Todd Cantwell og Adam Idah.

Sistnevnte fikk den store sjansen for Norwich tre minutter på overtid, men 19 år gamle Idah headet i stolpen og ut og kampen endte 1-0 til Brighton.

