Magnus Carlsen utklasset Caruana første dag av Chess Masters-kvartfinalen

Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Fabiano Caruana første dag av kvartfinalen i onlineturneringen Chess Masters.

Nå nettopp

Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Fabiano Caruana første dag av kvartfinalen i Chess Masters. Foto: Fredrik Hagen

NTB

Carlsen brukte halvannen time på å vinne begge de to første hurtigsjakkpartiene. Da trengte han bare en remis for å ta ledelsen 1–0 i best av tre kamper. Han lå lenge an til å vinne det partiet også, men nøyde seg med remis etter 52 trekk.

Han hadde spilt ferdig i god tid før avspark i dagens engelske fotballkamper. Carlsen overtok onsdag ledelsen i managerspillet Fantasy Premier League, der han har over 7,5 millioner spillere bak seg.

Carlsen hadde hvite brikker i det første partiet og skaffet seg med godt spill et stadig større overtak som Caruana ikke maktet å utligne. Etter 48 trekk ga amerikaneren opp.

Også i det neste partiet med svarte brikker spilte verdensmesteren seg til et stadig klarere overtak. Caruana brukte mye tid på å finne en vei ut av uføret, og Carlsen hadde også et stort overtak på klokken da Caruana ga opp etter 64 trekk.

Med remis i tredje parti var kampen over. Kvartfinalene avvikles i best av tre kamper, og lørdag spiller Carlsen for semifinaleplass.