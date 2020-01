Haaland nær scoring i Dortmund-debuten: – Han er et rovdyr

Borussia Dortmund–Mainz 0–2

I lagets andre treningskamp for dagen fikk Erling Braut Haaland lørdag ettermiddag sin debut for Borussia Dortmund, da de tapte 0–2 for divisjonskollegaene Mainz 05.

Haaland fikk én omgang på banen og var nære på å score ved et par anledninger, men endte målløs i sin første kamp for tyskerne.

Etter 45 minutter ble den danske 21-åringen Jacob Bruun-Larsen plukket av, og inn kom isteden den to år yngre nordmannen. Han gikk inn på spissplass ammen med sin spanske lagkamerat og konkurrent, Paco Alcácer.

Rundt seg hadde han flere av lagets største stjerner, som Thorgan Hazard, Julian Brandt og Mario Götze. Det var likevel Mainz som var farligst da.

– Levert spennende

Karim Onisiwo sendte dem i føringen rett før pause, da Dortmund-stopper Manuel Akanji slurvet da han skulle sette foten på en lav gjennombruddspasning. Ballen spratt forbi og til Onisiwo, som enkelt trillet inn 0–1 mellom beina til Marwin Hitz.

Og ni minutter etter at Haaland entrer banen fikk Moussa Niakhaté hoppe opp helt upresset på en corner og heade inn 0–2. Ikke lenge etterpå hadde svenske Robin Quaison to store muligheter, men Hitz avverget begge.

Utover i kampen gjorde Dortmund, som tidligere på dagen hadde spilt 4–2 mot Feyenoord, en rekke bytter. Tempoet falt, og Haaland var en periode ikke veldig involvert. Men åtte minutter før slutt var Haaland centimeter fra å presentere seg som målscorer for de tilreisende Dortmund-forsvarerne.

Han så et rom foran seg da Nico Schulz la inn lavt fra venstre. Nordmannen kom seg fri og fikk avsluttet, men Mainz-keeperen stoppet ham med en god beinparade.

– Han viser eksplosiviteten sin i boks. Han er et rovdyr, nordmannen, sa Osnes.

Rett etterpå var han igjen nære da Mario Götze denne gangen fant ham på løp i boksen. Haaland avsluttet kjapt og lavt, men utenfor.

– Han har levert en spennende omgang, mente TV 2-kommentatoren.

Måtte vente på debuten

Rett før slutt landet ballen i bena til Haaland på en corner. Han kunne skutt på direkten, men brukte istedenfor lang tid og ble stoppet før han fikk skutt.

Kampen endte kort tid etterpå, med 0–2-tap til Dortmund.

Den ferske norske Bundesliga-stjernen måtte stå over de første treningene med sitt nye lag grunnet en kneskade, men onsdag fikk han prøve seg med sine nye lagkamerat under lagets treningsleir i spanske Marbella.

Lørdag fikk han altså sine første kampminutter for sin nye arbeidsgiver.

Tidligere i uken spilte Dortmund 0–0 mot Standard Liege, mens de tidligere lørdag slo Feyenoord 4–2.