Håndball-VM direkte: Norge nådde ikke opp i bronseduellen

Nå gjelder det for Norge. Har fått en gavepakke her.

- Vi gjør ikke jobben! Hun får gå! Er dere redde for å ta på henne? Fader heller, altså. Det skal smelle, sier Hergeirsson. Sikter da til at Vyakhireva har fått styre kampen.

