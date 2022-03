Nymo Matland var senest i januar i dialog med TIL om en trenerjobb for TIL 2, men han og kjæresten valgte å bli værende i Oslo. Men likevel er mannen med den presise venstrefoten nå ansatt i klubben.

Matland er engasjert i en 20-prosentstilling – som klubbens speider på Østlandet.

UNG OG LOVENDE: Her er Jo Nymo Matland fra forrige periode i TIL. Foto: Ronald Johansen / Bladet Tromsø

Selv sier 34-åringen at han skal «hjelpe klubben til å kvalitetssikre spillerlogistikken». I praksis betyr det å se kamper – og sende rapporter på interessante spillere nordover.

– Det handler om å følge med på det som skjer på Østlandet, i det som på en måte er primærmarkedene, i 1.- og 2.-divisjon. Jeg er også åpen for enkeltoppdrag, hvis det er aktuelt, sier Nymo Matland til iTromsø etter tirsdagens trening på Alfheim.

– Jeg har sett spillere på trening også, for jeg synes det er minst like interessant å se dem der. Det er bare 11 som kan spille, og ha folk som kan bidra på trening er også veldig viktig.

Gratisjobb i fjor

– Hvorfor er du her nå?

– Vi må fastsette strategi og rammer på hvordan vi skal gjøre ting. Blant annet kommunikasjonslinjer, rollekrav, hvilke spisskompetanser vi ser etter. På generell basis ser vi etter x-faktor og prøve å komme dit at vi henter spillerne som «Kåffa» (KFUM Oslo) henter og selger videre – at vi kan ta dem et hakk tidligere, sier han.

– Men det krever kanskje også litt større stall og at man tenker litt lenger, fortsetter han.

Nymo Matland og Gaute Helstrup, hovedtrener i TIL, har tidligere jobbet tett sammen i TUIL i flere år.

– Hvordan er det å jobbe sammen igjen?

– Jeg har egentlig gjort det siden i fjor sommer, men da fikk jeg ikke betalt for det, humrer Nymo Matland.

– Vi har hatt mye kontakt om dødballer, analyser og hatt litt «sparring», legger han til.

– Har mulighet til å ta kvantesprang

TIL skal ha ny spiss før overgangsvinduet slamrer igjen i slutten av måneden. Også her er Matland involvert.

– Ja, vi vurderer ting hele tiden. Men jeg er mest med å kartlegge slik at vi har kontroll de neste tre vinduene. Ha oversikten over ting som rører seg – hvem er naturlige erstattere når X eller Y selges, sier Nymo Matland – og understreker det er flere involvert i denne jobben – som Lars Petter Andressen og Tore Rismo.

Problemet i TIL er at man pr. i dag nesten ikke har penger til å kjøpe spillere.

– Hadde vi hatt fem millioner, hadde vi kunnet hente fem kjempegode spillere.

– Går du gjennom overgangene i Eliteserien nå, så er det «ti spillere ut – og tre inn» på alle klubbene. Sånn sett hadde det nå vært en bra mulighet til virkelig å ta noen kvantesprang nå.

– Et hjerte for TIL

TIL-sjef Helstrup er glad for tilskuddet.

– Han har fått en liten stillingsbrøk hos oss som først og fremst handler om scouting. Så han blir boende i Oslo og hjelpe oss med spillerlogistikk og scouting som er et nøkkelområde for oss. Han har familie her i byen, og er innom i tre dager nå for å se på trening og være tett på, sier hovedtreneren om Nymo Matland.

Helstrup peker på hans evne til å se spillet, samt at han er ferdigutdannet på idrettshøgskolen i Oslo.

– Han har et hjerte for TIL, og er en god match også på den måten, sier Helstrup.