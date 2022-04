Det er Molde som kan ødelegge en ønskereprise i cupfinalen som spilles allerede søndag 1. mai på Ullevaal Stadion. Der har Glimt vært fem ganger før (seier i 1975 og 1993, tap i 1977, 1996 og 2003). Det blir en historisk finale. For første gang spilles en cupfinale i mai, på grunn av pandemien.

Og det blir en drømmefinale, ifølge Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

– Det er på mange måter de to beste lagene de siste to årene som møtes. Sånn sett er det en drømmefinale, sier Saltnes til NRK. Kapteinen var ikke imponert over kvaliteten på det som ble prestert - i hvert fall ikke fra hjemmelagets side.

– Det er ikke noe kjempenivå, men kanskje underholdende. Prestasjonen er ikke noe å skryte av. I semifinalen mot Viking torsdag kveld var det siddisene som tok kommandoen fra start. Kan hende Glimt var heldig som unngikk utvisning da Japhet Sery Larsen stoppet Veton Berisha da han var på vei mot mål allerede etter seks minutter. Dommer Ole Hobber Nilsen vinket spillet videre.

Noen minutter senere var det bare tverrliggeren sto i veien da Shayne Pattynama kom alene med Nikita Haikin. Glimt-keeperen - med refleksene intakt - fikk en hånd på ballen.

I det 11. minutt var ikke Haikin like dyktig. Da hadde Zlatko Tripic plukket opp en heading fra Alfons Sampsted som var kortere enn den gamle Glimt-helten «Mini». Tripic rundet Haikin og ble felt. Nå pekte dommeren på straffemerket. Veton Berisha satte straffen, og det gjorde han først etter at Haikin hadde valgt sitt hjørne.

Servitør Solbakken

Glimt kom raskt til hektene, og med én mann mer på banen fikk Runar Espejord gå opp mellom to Viking-forsvarere og heade inn utligningen på innlegget fra Ola Solbakken.

Solbakken var også hovmester på 2–1-målet. Viking-forsvaret fikk ikke med seg at Gilbert Koomson hadde startet på et kraftfullt løp. Solbakken hadde selvsagt sett det, og i duellen med Viljar Vevatne hadde ghaneseren størst skostørrelse.

STRAFFET GLIMT: Her sender Veton Berisha Viking i ledelsen fra straffemerket. Keeper Nikita Haikin går til feil side. Foto: Mats Torbergsen/NTB

Glimt-kaptein Ulrik Saltnes hadde også en kraftfull suser i tverrligger i det som var en underholdende førsteomgang og hvor Viking etter hvert slet med å holde nordlendingene unna målet.

Starten på 2. omgang ble ikke noen fest. Dommer Hobbelstad strødde om seg med gule kort i tide og utide til Brice Wembangomo, Elias Hagen, Ola Solbakken og Gianni Stensness i løpet av fire minutter.

Så prøvde Espejord skuddfoten uten hell før Solbakken feilet med en lobb da han kom alene med Viking-keeper Patrik Gunnarsson.

Etter 67 minutter gjorde Kjetil Knutsen et trippelbytte i håp om å få til en endring. Victor Boniface, Sondre Sørli og Gaute Vetti erstattet henholdsvis Runar Espejord, Gilbert Koomson og Elias Hagen. Kampbildet endret seg ikke, og det var en annen innbytter som traff tverrliggeren - i 77. minutt. Vikings Sebastian Sebulonsen fikk stå alene på bakerste stolpe, tok ned ballen og klinket til på volley. Igjen havnet ballen i Haikins tverrligger.

Viking, regjerende cupmester, nektet å gi opp, men kom aldri nærmere.

Victor Boniface fikk en kjempemulighet fem minutter på overtid, men bommet på åpent mål da Glimt tok en kontring etter at Viking hadde sendt opp alle - inkludert keeper - på en corner.

– Vi er skuffet, for vi fortjente mer, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim. Allerede søndag får de en ny sjanse til å tukte Glimt i serien og da i Stavanger.