YANQING/OSLO (VG) Thea Louise Stjernesund (25) imponerte stort i finaleomgangen av storslalåmen, men rennet vil best bli husket for Nina O’Briens (24) skrekkskade.

Amerikanske O’Brien var den siste som kjørte fra toppen før Mowinckel i finaleomgangen. Det så lenge bra ut, før hun plutselig kjørte ut helt i bunnen av bakken. O’Brien skled nesten inn i den høyre målstolpen og tok seg straks til kneet mens hun ropte.

Det gikk et stort gisp gjennom målområdet mens hjelpemannskap løp forbi gjerdene så raskt de klarte. O’Brien fikk fortsatt tilsyn mens stadig flere i støtteapparat kom til.

– Hun var bevisst, sa talsperson Megan Harrod i det amerikanske laget.

Rennet ble stoppet i flere minutter før Mowinckel fikk kjøre fra toppen. Det norske håpet endte til slutt på 5. plass.

Da hadde Thea Louise Stjernesund allerede imponert stort. Etter å ha holdt ledelsen lenge, var hun nummer to da skrekkskaden inntraff. Hun var tydelig preget.

– Man vet at sånt kan skje, men vi liker å glemme at det kan skje. Det var ubehagelig å ikke vite, både for oss og henne. Jeg håper bare hun fikk smertestillende så fort som mulig, sier Stjernesund, som ble nummer seks, til VG.

Hun lot seg imidlertid glede over det hun selv presterte i finaleomgangen, spesielt ettersom nervene virkelig var i høyspenn.

– Jeg er kjempefornøyd med det, for jeg var helt på grensen på slutten. Det er fort å være litt ergerlig over førsteomgangen. Jeg blir alltid spent og nervøs, men jeg kan ikke fokusere for mye på det, sier Stjernesund til VG.

Maria Therese Tviberg kjørte seg i likhet med Stjernesund kraftig opp. Hun ble til slutt nummer tolv.

I intervjusonen var Tviberg også tydelig preget av skaden til O’Brien. De to er gode venninner. Selv har hun kommet tilbake fra fire alvorlige kneskader.

– Jeg begynte å grine da jeg så hva som skjedde og måtte bare snu meg vekk, sier Tviberg til VG.

Da Mowinckel omsider fikk gått i gang med sin finaleomgang, ble det kanskje ikke helt som mange hadde håpet på.

Moldenseren var den av de norske som har best forutsetninger til å lykkes inn i denne finaleomgangen. Utgangspunktet var 1,02 sekund bak den svenske lederen Sara Hector.

Hun kom i mål bak Lara Gut-Behrami, og ble til slutt nummer fem.

– Dette bygger selvtillit for min egen del. Det er fint å vite når man har igjen flere øvelser. Jeg håper at dette smitter over til fartsdisiplinene, sier Mowinckel til VG.

Hun forteller at det spesielt var ett parti som ødela for det som potensielt kunne blitt et medaljeløp.

– Dette var «close, but no sigar». Det er mye bra innimellom, men det er noen parti som ikke er gode nok. Det er litt surt, men det er gøy å vite at man kan blande seg helt i toppen på en god dag.

Mowinckel så ikke hva som skjedde med O’Brien, men måtte bruke rutinen sin for å holde hodet kaldt på toppen mens hun ventet.

– Det er flaks at jeg ikke fikk det med meg, men da det ble så mye venting vet jeg at det ikke er noe positivt som har skjedd. Det er alltid kjipt når slike ting skjer, men jeg klarte å beholde roen og ta ned spenningsnivået. Gammel rutine fra en fartsløper kan hjelpe i slike situasjoner, sier 29-åringen.

NESTEN: Ragnhild Mowinckels tredje OL-medalje lar vente på seg. Foto: Luca Bruno / AP

Hector var den store forhåndsfavoritten, noe som forsterket seg ytterligere etter at Mikaela Shiffrin kjørte ut i førsteomgang. Svensken leverte også i finaleomgangen, og tok gullet.