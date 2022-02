Fartsspesialisten Aleksander Aamodt Kilde hadde ikke tatt på seg et par slalåmski på over et år da han staket seg ut i OL-løypene på jakt etter en ny medalje.

Alpinstjernen var i det hele tatt usikker på om han skulle gidde å stille til start i kombinasjonen. Med lave skuldre og høye ambisjoner endte det med OL-sølv.

– Det er helt spinnvilt. Jeg bestemte meg i dag tidlig for å kjøre. Jeg følte meg helt elendig på oppvarmingen til slalåmen. Det er kult å avslutte OL på denne måten, sier Kilde til Discovery.

– Vi ler hele gjengen. Han tok tre treningsturer i slalåm og kjørte ut i hvert fall tre. Han viser hvilken fantastisk utøver han er, sier sportssjef Claus Ryste til kanalen.

Kilde spente noe motvillig på seg skiene og ledet kombinasjonen etter utfordelen av rennet. Forventningene til ham var lavere i slalåm, men også med tettere porter imponerte han stort.

Kilde var først ut i slalåmrennet og danset lekende lett nedover henget. I målområdet gikk det et «wow» gjennom publikum da han krysset mållinjen.

– Det er bunnsolid! Det er imponerende kjøring av Kilde, konkluderte Discoverys kommentator, Tom Stiansen.

– Veldig imponerende kjøring! Lett og fin i kroppen, og viser at han er en allround skiløper! Og han er hjertelig velkommen til å bli med i slalom-touren fremover, skiver regjerende verdensmester i slalåm, Sebastian Foss-Solevåg, til VG.

Både Lasse Kjus (1994) og Kjetil André Aamodt (2002) har OL-gull i kombinasjonen. I 1994 ble det faktisk trippel med Kjus, Aamodt og Harald Christian Strand Nilsen på pallen.

Kilde ledet med syv tideler og mer til de beste slalåmkjørerne før slalåmrennet, men fortalte til VG at han hadde liten tro på at det var nok til seier.

Det fikk han også rett i. Johannes Strolz, fjerdemann ut fra start, vant slalåmen i Adelboden i januar og ble regnet som en tøff utfordrer. Han var bare 75 hundredeler bak Kilde før rennet. I mål var han 59 hundredeler foran.

Det holdt til gull for østerrikeren, som kopierte faren, Hubert. Han vant kombinasjonen under OL i 1988.

Marco Schwarz, en av de andre store favorittene, var forventet å gjøre det samme som Strolz - å passere Kilde - men den vanligvis så gode slalåmkjøreren, mislykkes.

Nordmannen gikk inn med svært lave skuldre til konkurransen.

– Jeg ser at de andre gutta er supernervøs, mens jeg går og koser meg, smiler han.

29-åringen var usikker på om han skulle kjøre kombinasjonen, og det var først noen få timer før start den endelige bekreftelsen kom. Kilde vant OL-bronse i super-G tidligere i lekene.