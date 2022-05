(Eintracht Frankfurt – Rangers 1–1, 5–4 etter straffer) Etter to målløse ekstraomganger måtte det straffer til for å kåre en vinner av Europa League.

Der var Frankfurt til slutt best, og Jens Petter Hauge og hans lagkamerater kunne slippe jubelen løs. Det 42 år etter forrige Europa-finale for tyskerne. Samtidig ble Hauge den første nordmannen som har fått spilletid for det vinnende laget i en finale i Europa League.

Tidligere har Per Edmund Mordt vært ubenyttet reserve i finalen da IFK Göteborg vant UEFA-cupen i 1987. Siden UEFA-cupen ble slått sammen med cupvinnercupen i 1999 er Vegard Heggem den eneste som har vært med på et vinnende lag (Liverpool i 2001), og siden UEFA-cup ble til Europa League i 2009 har ingen nordmenn vunnet turneringen.

– Man kan ikke sette ord på noen ting som i dag. Det blir for mye, sier en hes Hauge til Viaplay og fortsetter:

– Først og fremst så tenker jeg på de folkene rundt kubben som har vært her lenge. Det er utrolig mange ildsjeler og den fansen her, det er de som er Frankfurt. Denne seieren er for dem.

Slik gikk straffesparkkonkurransen til: James Tavernier satte sin første for Rangers. Det samme gjorde Christopher Lenz for Frankfurt.

Deretter gikk det slag i slag med scoringer fra begge lags straffeskyttere, før Ramsey bommet for Rangers, mens Kostic satte sin for Frankfurt.

Dermed fikk Borré æren av å sette inn vinnermålet som siste straffeskytter.

– Jeg kan ikke tro det, sier Frankfurt-keeper Trapp til Viaplay.

I EKSTASE: Frankfurt kunne løfte trofeet etter en nervepirrende finale i Sevilla. Foto: Pablo Garcia / AP

Det etter en kamp som for alvor tok fyr 12 minutter ut i den andre omgangen på Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium i Sevilla.

For etter både blussing fra de tilreisende tyskerne og en rekke store sjanser signert Frankfurt, ble det nettkjenning. Men det for Rangers.

Frankfurts Djibril Sow skulle bare heade ballen tilbake til egen keeper, men headingen var upresis og Rangers sin Joe Aribo luktet lunten. Da brasilianske Tuta så falt i det han jaktet tilbakespillet, ble jobben til Aribo enkel. Én mot én var briten sikker som banken og satte 1–0.

ØREDØVENDE: Rangers feirer 1–0-scoringen foran tilreisende skotter. Foto: Jose Manuel Vidal / EPA

Feiringen ble lydsatt med øredøvende jubel fra de mange tusen tilreisende skottene. Men ikke lenge etter var det motpartens tur til å feire.

I det Jens Petter Hauge sto klar til å gjøre sitt innhopp, fant Filip Kostic lagkamerat Rafael Borré på innlegg fra venstre. Fra fem meter pirket sistnevnte ballen forbi Allan McGregor og i mål.

Ryan Kent var nære på å avgjøre det for skottene i den andre ekstraomgangen, men et tigersprang fra Kevin Trapp gjorde at kampen gikk til straffesparkkonkurranse.

– De har noen gigantiske muligheter mot slutten av kampen, men det blokkeres og det reddes. Det er en lagseier, oppsummerer Hauge.

UTLIGNING: Rafael Santos Borré feirer 1–1-scoringen med Jesper Lindström i bakgrunn. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Der var Frankfurt best. Og selv om målene i ordinær tid ikke kom før i den andre omgangen, ble det dramatisk også i den første. I en duell mellom Rangers John Lundstram og Frankfurt-spiller Sebastian Rode ble det blodig.

Førstnevntes knotter traff hode til tyskeren som gikk i bakken. Rode begynte å blø kraftig fra hodet og måtte bandasjeres før kampen kunne fortsette.

Etter at tittelen var et faktum, dedikerte kapteinen, uten bandasje og i ekstase, seieren til fansen.

– Det er utrolig, hele sesongen. Fansen og supporterne har stått ved vår side hele veien, de og fortjener denne seieren, sier Rode til Viaplay.

Se duellen i videoen her.