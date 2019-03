Trond Olsen på plass på Alfheim: Trener med TIL

Olsen ble i fjor sommer enig med Glimt om at karrieren hans der var over. Høsten tilbragte han i 1.-divisjonsklubben Sogndal. Der fikk han bare fire kamper før nyheten i vinter kom om at han er ferdig også der.

Siden den gang har han vært på klubbjakt.

Nå er han på trening med TIL, noe bodøværing og TIL-spiller Daniel Berntsen bekrefter.

– Han skal trene med oss, så får vi se. Jeg aner ikke om det er aktuelt med noe mer. Det er fint å ha Trond her, og han er en fin mann, sier Berntsen til iTromsø.

– Hvordan synes du han gjorde det?

– Det var en litt spesiell trening der vi skulle ha ballen og spille oss ut. Trond er en bra venstrekant. Kjapp til å løpe i bakrom og flink til å legge inn. Men hva som skjer videre aner ikke jeg, sier Berntsen.

– Tror du han har noe i Eliteserien å gjøre?

– Jeg er trygg på at han har noe der å gjøre, med frekk, fart og timing på løpene sine som er meget bra, sier Berntsen.

– Vil du ha han her permanent da?

– Det blir vanskelig å svare på både for hans og klubbens del. Jeg vet bare at han er en god spiller, så får de diskutere hva som skal skje videre, sier Berntsen.

Olsen la tirsdag ut følgende bilde på Instagram, der han er på treningsstudio.

iTromsø kommer tilbake med mer.