Treneren fikk sparken etter 0–7-tapet i Mesterligaen

Domenico Tedesco (33) fikk torsdag sparken som Schalke-trener etter en serie svake resultater. 65-årige Huub Stevens skal berge klubben fra nedrykk.

Tedesco førte den tradisjonsrike klubben til seriesølv forrige sesong, men denne sesongen har laget slitt tungt, med 14.-plass på tabellen og begge beina i nedrykksstriden. Tirsdagens 0-7-tap for Manchester City i mesterligaens åttedelsfinale ble hans siste kamp på trenerbenken.

Stevens overtar ansvaret inntil videre. Han leder laget allerede i lørdagens hjemmekamp mot RB Leipzig. Der jager laget sin første trepoenger i serien på åtte kamper.

Stevens har vært Schalke-trener i to perioder tidligere, fra 1996 til 2002 og i 2011-12. Under hans ledelse vant klubben UEFA-cupen i 1997 og to tyske cuptitler i 2001 og 2002.

Stevens har også hatt ansvaret for en rekke andre klubber, de fleste av dem i Tyskland, men også i hjemlandet Nederland samt Østerrike og Hellas.

Nylig byttet Schalke også sportsdirektør, da Christian Heidel ble erstattet av Jochen Schneider.