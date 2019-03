Stjernen avslutter trolig karrieren i Granåsen

Rennene i Trondheim går onsdag og torsdag denne uken.

Stjernen gjorde det nylig kjent at inneværende sesong blir hans siste på toppnivå i hoppbakken. 30-åringen sa da at planen var å gi seg etter at Raw Air-turneringen er over i Vikersund kommende helg.

Etter søndagens Kollen-farvel, der han ikke klarte å hoppe seg til plass i finaleomgangen, antydet samtidig Stjernen at det trolig blir karriereavslutning enda tidligere.

– Akkurat nå ser det kanskje ut til at jeg gjør lurt i å avslutte fortest mulig, smilte veteranen til NTB etter å ha landet på beskjedne 111 meter.

– Jeg skal i hvert fall hoppe i Granåsen, og sånn jeg hopper nå, er det ingen vits i å ha meg med i Vikersund uansett. Det er andre norske hoppere som bør være der, tilføyde den sympatiske trønderen.

Preget av fallet

– Karriereavslutning på hjemmebane i Granåsen er kanskje ikke helt feil uansett?

– Det er den perfekte avslutningen, det, og der tror jeg også at jeg kan overraske med et bra resultat, smilte Stjernen.

Sprova-hopperens innholdsrike karriere rommer både laggull i OL og skiflygings-VM. I Lahti-VM i 2017 ble det sølv i lagkonkurransen og under det nylig avsluttede verdensmesterskapet i Seefeld sikret Stjernen den norske bronsemedaljen i den blandede lagkonkurransen.

Det var en sterk prestasjon, tatt i betraktning at 30-åringen falt stygt i Lahti kun to uker før mesterskapet. Nå innrømmer Stjernen at den episoden fortsatt preger ham.

– Jeg tror dette preger meg mer nå enn det gjorde tidligere. Etter fallet var jeg ganske målrettet og skulle komme meg i form til VM, og da VM var over gikk lufta litt ut av ballongen. Jeg hoppet ikke på nesten en uke, og da vi begynte igjen her, kjente jeg at jeg ikke var helt der jeg pleier å være mentalt, sa trønderen ærlig.

Lillehammer neste

Dermed ble heller ikke hans farvel med Holmenkollen helt det han hadde håpet på og sett for seg.

– Jeg er ikke skuffet, men det er kjedelig at jeg gjør et dårlig førstehopp og ikke får hoppe finaleomgangen. Dessverre har formen etter VM vært veldig dårlig. Nå får jeg bare se fram mot rennene som er igjen, og spesielt i Granåsen, sa Stjernen.

Før Granåsen er det imidlertid Raw Air-renn på Lillehammer mandag og tirsdag.

(©NTB)