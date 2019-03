Hun tok tre VM-gull, men jublet ikke til slutt: – Det var bittert

ÖSTERSUND: Snøfiller suste vannrett inn over skytebanen, pisket i ansiktet og la seg som lim i sporet. VMs siste øvelse for jentene ble en utfordring for alle som var ute og gikk. Og det ble en utfordring som de norske jentene taklet sånn passe.

– Dette var min sjanse. Jeg grep den ikke. Det var bittert, sa Marte Olsbu Røiseland.

Sammen med Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold utgjorde hun det norske laget på den avsluttende fellesstarten. De to andre jentene på laget hadde begge tatt sølv på individuell distanse, mens Røiseland manglet en individuell medalje.

Røiseland hadde en sur fjerdeplass og tre stafettseiere. På fellesstarten ble det fire bom og en 7.-plass da Dorothea Wierer vant foran Jekaterina Jurlova-Percht og Denise Herrmann.

Skuffelsen

Tre gull er ikke dårlig, men 28-åringen fra Froland var ingen lykkelig skiskytter på den siste dagen.

– Jeg er skuffet over dagens løp. Men jeg er skikkelig godt fornøyd med å være verdensmester tre ganger. Jeg følte at jeg fikk ut mine beste løp på stafett. Jeg har forhåpentlig noen VM foran meg, sa hun etterpå uten at hun klarte skjule dagens skuffelse.

Det var de to bommene på den siste skytingen som fortsatt preget henne da hun forklarte seg etter løpet.

– Det er utrolig bittert at det blir slik. Men man får bare prøve igjen og motivere seg til avslutningen i Holmenkollen kommende helg.

Sprudlende Eckhoff

Mens Røiseland deppet for sin siste øvelse i VM var det to andre norske jenter som sprudlet i målområdet.

– Formidabelt, sa Tiril Eckhoff da hun skulle oppsummere VM. Hun reiser fra byen ved Storsjöen med to gull og én sølvmedalje.

I den avsluttende konkurransen endte hun opp med en 5.-plass. Uten en bom på siste skyting ville hun ha hatt en mulighet til å ta nok en medalje. Men det plaget henne ikke i etterkant.

– Her i dag ser du en skiskytter som er fornøyd med femteplass. Det var enormt vanskelige forhold i dag, og jeg er stolt over at jeg skjøt 16 treff under slike forhold.

Vind fra feil kant

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt perfekt på de to første liggende skytingen. Men så fikk hun problemer. Hun er den eneste av de norske jentene som skyter links. Det vil si at hun legger an geværet på venstre skulder.

– Jeg elsker ruskete forhold på liggende skyting. Men det er jo litt ironisk at jeg elsker slike forhold på liggende når det blåser fra høyre mot venstre, så hater jeg det på stående.

Med geværet i anlegg på venstre skulder og vind fra høyre mot venstre får hun vinden inn i ansiktet.

Men selv ikke vind iblandet snø fra høyre mot venstre tok humøret fra VM-debutant Tandrevold. Hun har gull fra stafetten og sølv fra sprinten.

– Det har vært et fantastisk VM med en flott stemningen i hele leiren. Jeg har virkelig kost meg, avslutter hun.