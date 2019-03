Gullgutten kjente ikke forventningspress: – Det var litt rart

ÖSTERSUND: Vetle Sjåstad Christiansen er bare en av dem som nærmest blir målløs av det vinnermaskinen fra Stryn får til om dagen. Johannes Thingnes Bø går så fort på ski at han kan tillate seg å sleive på standplass. Nærmest var russeren Aleksandr Loginov og franske Quentin Fillon Maillet. De hadde skutt feilfritt.

Vetle Sjåstad Christiansen kommer med påstanden om at Bøs prestasjoner er det mektigste vi har sett i skiskytingens historie, vel vitende om at både Ole Einar Bjørndalen og Martin Fourcade har hatt sine suverene perioder.

– Hvis du spør meg om han er fra jordkloden, så svarer jeg at vi må lenger ut i solsystemet for å finne stedet han kommer fra. Altså fra en annen planet, sier Christiansen og kaster et beundrende blikk i retning vinneren.

Fakta: Johannes Thingnes Bø Født: 6. mai 1993 (25 år) Klubb: Markane Fra: Stryn Bor: Oslo Verdenscupseirer: 34 OL: 1 gull (normaldistanse 2018) og 2 sølv (stafett og blandet stafett 2018) VM: 5 gull (sprint og blandet stafett 2019, fellesstart og stafett 2016, sprint 2015), 4 sølv (fellesstart, jaktstart og sprint 2017, stafett 2015) og 2 bronse (blandet stafett 2015 og 2016)

Presset som ble borte

Det var storfavoritten som slo til. 25-åringen fra Stryn hadde vunnet fem sprintrenn i verdenscupen. Det var bestilt VM-gull. Selv følte han ikke det slik.

– Jeg kjente ikke noe forventningspress. Det syntes jeg var litt rart. Jeg vet jo at jeg har vært favoritt til å vinne det meste her i Östersund. At presset manglet, kan ha med at jeg har trøblet såpass mye med ståendeskytingen i det siste. Vi har jobbet mye med det, og det kan ha tatt fokuset bort fra prestasjonspresset, sa han selv.

Han var ikke usikker i inngangen til VM. Han var ikke redd for å svikte når det begynte, men innrømmer at det var en krevende inngang til mesterskapet.

– I fjor kjente jeg en del på presset foran OL. Men jeg har lært mye den siste tiden og forventningspresset ligger jo der, men det påvirker meg ikke lenger. Jeg vet at det er uviktig hvem som er og ikke er favoritt.

Idiotiske påstander

Eksperter har snakket høyt og lenge om hvor mange gull stryningen skulle ta i VM. Selv har han selv hatt langt mer beskjedne mål for hva han skulle oppnå.

– Jeg er fornøyd med en medalje individuelt, sa han i forkant av sprinten og hørtes ut som Therese Johaug foran VM i Seefeld.

Nå har han gull både individuelt og på stafett. Fortsettelsen kan bli svært gyllen. Men at han skal ha en mulighet til å vinne alt han stiller opp på i VM, blåser han av.

– Det blir jo enklere å nå et sånt mål for hvert gull jeg tar, men det er jo en idiotisk påstand å si at jeg skal vinne syv gull her i VM.

Historiens mest fortjente

Det var ikke bare Vetle Sjåstad Christiansen som sto frem og hyllet gullvinneren. Storebror Tarjei Bø havnet selv på en 13.-plass og var ikke beskjeden da han skulle beskrive lillebrorens prestasjon.

– Det er det mest fortjente gullet i skiskytingens historie. Det er ingen som har vært så dominerende gjennom tiden på en distanse gjennom en sesong. Det er ikke alltid slik at OL eller VM speiler sesongen. Det gjør det nå, sa Tarjei Bø etter at det hele var over.

Nest beste nordmann ble Erlend Bjøntegaard som gikk seg inn til en 7.-plass fra et sent startnummer.