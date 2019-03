Kristoffersen og skiforbundet sier ja til direktesendt rettssak

Tingretten opplyste onsdag at den hadde mottatt en søknad om filming og fotografering av hele saken.

Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, bekrefter fredag at de har sagt ja til den søknaden.

– Vi har sagt at vi ikke har noen innsigelser mot det. Det kan være nyttig. Det er mange spekulasjoner og mye rart som er blitt skrevet i mediene hva den gjelder. Dette kan bidra til å opplyse. Vi tror det bare er bra, selv om det er litt uvanlig, sier Bjørgan.

Henrik Kristoffersens advokat, Odd Stemsrud, bekrefter at heller ikke de har noen innsigelser mot en eventuell direkteoverføring.

Siste ord om direktesendingen ligger hos tingrettsdommer Kari Lunde.

Hovedforhandlingene i Oslo tingrett er berammet fra 19. mars til 26. mars 2019.

Kristoffersen og skiforbundet har lenge hatt en konflikt gående. Bakgrunnen er at alpinstjernen nektes å reklamere for sin personlige sponsor, Red Bull, på konkurransehjelmen og dermed går glipp av Red Bulls omfattende støtteapparat og ekstra midler. Grunnen er at skiforbundet har solgt den reklameplassen til Telenor og at det strider mot skiforbundets idrettsmodell.

Høsten 2016 gikk Kristoffersen til søksmål mot skiforbundet.

Kristoffersen ville kjøre med Red Bull-merket på hjelmen frem til saken er avgjort, men dette ble avvist av Oslo tingrett i desember 2016.

En av grunnene til at saken har tatt så lang tid, er at saken har vært til behandling hos EFTA-domstolen, som ga begge parter delvis medhold i spørsmålene den fikk forelagt av Oslo tingrett. EFTA-domstolens rådgivende uttalelse vil spille en sentral rolle når partene møtes i retten tirsdag.

Henrik Kristoffersen møter som part og skal etter planen forklare seg onsdag.