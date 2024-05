Det skjedde etter tre målløse perioder i Riga.

Det norske laget gikk rett i strupen på bronsevinneren fra fjorårets VM og dominerte den første perioden. Norge vant skuddstatistikken i de første 20 minuttene 13-2, og supertalentet Michael Brandsegg-Nygård hadde to stolpetreff.

Mora-spilleren er svært ettertraktet og kan i juni bli den første norske spiller som velges i første runde i NHL-draften.

Latvierne framsto i en tam utgave foran egne tilhengere, men ved periodeslutt yppet de seg med et par slåsskamper, og Janis Jaks og Christian Kåsastul måtte starte midtperioden i utvisningsboksen etter sitt oppgjør.

Under press

Latvia framsto betydelig friskere i den perioden, og i perioder var Norges mål under press, uten at keeper Jonas Arntzen ble satt på veldig mange store prøver. Latvia vant skuddstatistikken i perioden 8-5, men heller ikke da ble det scoringer.

Mot slutten av perioden fikk Norge muligheten i overtall etter at hjemmelaget ble straffet for feil bytte, men ga fra seg overtaket da Andreas Martinsen slo kølla ut av hendene på en motspiller og ble utvist han også.

Det gnistret til mellom lagene igjen i siste periode da Latvias kaptein Kaspars Daugavins ble liggende nede etter en duell med Martinsen.

Store sjanser

Mathias Trettenes fikk to store sjanser i et norsk overtallsspill midtveis i den siste perioden. Første gang skjøt han over, så prøvde han å finne en lagkamerat selv om han var ganske alene foran mål.

Snaut tre minutter før slutt gikk Eirik Salsten fra bak eget mål, tok seg forbi fire motspillere og var alene med keeper, men greide ikke å overliste Elvis Marzlikins.

Latvia vant skuddstatistikken i 3. periode 10-4, men ordinær tid løp ut uten scoringer. I forlengningen tok det bare sekunder før Solberg fikk pucken i mål.

Lagene møtes igjen lørdag i generalprøven før elite-VM. Mandag offentliggjør landslagssjef Tobias Johansson troppen til mesterskapet i Tsjekkia. Norge spiller sin første kamp mot Sveits fredag 10. mai.