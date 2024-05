Det er en urolig fotballpresident som møter NTB til intervju to uker før Fifa-kongressen i Bangkok 17. mai. Hun ser en tendens fra Det internasjonale fotballforbundets ledelse som hun ikke liker.

– Jeg tenker at det er en del ting i Fifa nå som tyder på at de reverserer de antikorrupsjons-, åpenhets- og menneskerettighetsreformene som ble innført, sier Klaveness.

Hun sikter til de omfattende reformene som ble innført i 2016 etter korrupsjonsskandalen som førte til at Sepp Blatter måtte gå av som president.

Den gang ble antallet komiteer i Fifa redusert fra 26 til ni etter anbefalinger fra et utvalg ledet av Francois Carrard, der også daværende Uefa-generalsekretær og nåværende Fifa-president Gianni Infantino var med.

Det ble også blant annet bestemt at man ikke skulle tildele flere enn ett fotball-VM om gangen for å unngå risiko for byttehandler og korrupsjon.

På vei mot nytt Blatter-regime?

Senere er antallet komiteer i Fifa blitt redusert til sju, men på forbundets 74. kongress i Thailands hovedstad kommer man til å vedta en økning til 35 komiteer, angivelig for å «reflektere den økende bredden og dybden i Fifas aktiviteter de siste årene, slik at medlemsforbundene kan være direkte involvert i de demokratiske beslutningsprosessene».

Dette innebærer at Fifa kan tildele flere hundre betalte komitéseter til de samme fotballfolkene som skal stemme over de nye reglene på kongressen. Et lignende system blomstret under Blatters ledelse.

Fifas plan er i tillegg at Infantino skal kunne opprette ekstra ekspertpaneler og utnevne roller der. Klaveness ønsker ikke å spekulere i at grepene gjøres fordi den sveitsiske fotballtoppen vil sikre seg enda mer makt.

– Det synes jeg ikke man skal spekulere i, for det vil virke mot sin hensikt. Og det å være Fifa-president er en veldig krevende jobb. Du skal jobbe globalt, og du trenger komiteer og forankring. Du kan ikke ha alle i styret ditt, sier hun, før hun samtidig legger til:

– Men hvis du pulveriserer ansvaret for mye, blir det en uoversiktlig maktstruktur, og da ender det ofte med at det bare sentreres rundt presidenten. Særlig hvis de som sitter der, får godt betalt i forhold til sitt lands kontekst, kan det sees som en premie å sitte der i stedet for en oppgave.

– Rigging

Klaveness har mer på hjertet om forslagene foran kongressen.

– Det gjelder ikke bare det med komiteer, det gjelder andre ting også. Så foran våre øyne nå skjer det ganske tydelig en revers av de reformene som ble innført av veldig gode grunner. Det er urovekkende, og det er ikke en så kjempestor beredskap på det heller. Det skaper ikke de store politiske motkreftene. Og da endrer vi oss ganske fort uten at det tilpasses ting som ytringsfrihet og de verdiene vi er opptatt av. Jeg synes alle skal få være med, men det er noen verdier som bør være veldig styrende som fort forsvinner ut, frykter fotballpresidenten.

Ikke minst er hun opptatt av punkt 9 i Fifas oversikt over de mest relevante forslagene til endringer i forbundets vedtekter – det som gjelder tildeling av flere enn ett VM på samme kongress.

I 2010 ble Russland og Qatar på omstridt vis valgt som VM-verter på samme kongress, og i etterkant av dette endret Fifa sitt regelverk. Også her er altså Infantino og hans styre i ferd med å reversere reformen.

– Det er en del ting som tyder på at man har slått sammen Saudi-Arabia (2034-VM) og Marokko, Portugal og Spania (2030-VM) og på en måte flyttet makten ut av kongressalen, sier Klaveness.

– Man gikk bort fra dette etter Qatar og Russland. Den gang fikk man en hestehandel der man sa «hvis du tar det året, så får du det året». Da blir det rigging, da. Og veien fra rigging til korrupsjon er ganske kort. Jeg sier ikke at det har skjedd, men jeg er urolig for det, fortsetter hun.

Kontroversiell sponsoravtale

Fifa har allerede kunngjort at Saudi-Arabia er eneste søker om mesterskapet om ti år, og dermed er det bare formaliteter som gjenstår før golfstaten blir VM-vert.

Samtidig har Fifa nylig inngått en stor samarbeidsavtale med det statlige saudiarabiske oljeselskapet Aramco, som fikk blant andre Amnesty International til å reagere kraftig.

Klaveness savner åpenhet rundt avgjørelsene som er tatt.

– Det er en rekkefølge på disse beslutningene som … Det framstår som man (Saudi-Arabia) har jobbet mye for å få denne posisjonen, og så kommer Saudi Aramco på banen. Det er jo ikke sikkert at dette skjedde fordi de hadde lovet dem penger og så videre, men fordi det er så lite åpent, og fordi det er flyttet vekk fra kongressen, så kan vi ikke vite det.

Fifa har tidligere forsvart avtalen med Saudi Aramco overfor NTB.

– I tråd med vedtektene reinvesterer Fifa sine inntekter, inkludert inntektene fra Aramco-sponsingen, i å utvikle fotball over hele verden. Det er forventet at Fifa i 2023–2026 vil investere i overkant av 3,9 milliarder dollar i utvikling og utdanning, uttalte en talsperson i Fifa i slutten av april.