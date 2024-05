– Det er virkelig uforståelig hva som skjer nå. Det er rett og slett ingen fremgang overhodet, sier Meulensteen til nederlandske NOS etter at United ble ydmyket og knust 0-4 av Crystal Palace tidligere i uken.

Meulensteen har hatt flere roller i Manchester United, men er mest kjent for perioden som Sir Alex Fergusons assistent mellom 2007 og 2013. I den perioden vant Manchester-klubben fire ligatitler.

– Som ny trener må du alltid forholde deg til et utvalg av spillere du ikke har satt sammen selv, så det tar noen overgangsvinduer før du får de spillerne du ønsker. Jeg sier at en trener alltid trenger 18 måneder for å få det til å funke, for å komme på rett spor, sier nederlenderen.

Ten Hag tok over roret i United sommeren 2022. Han har dermed sittet i jobben i 22 måneder.

– Nå er det ikke noe av den optimismen igjen. Det er ingen spillestil, klubbkultur eller filosofi. Hvis du ser på statistikken, gir det ingen mening. Manchester United har en målforskjell på minus tre! påpeker Meulensteen.

I sin første sesong som Manchester United-manager vant Ten Hag ligacupen og ledet laget til 3.-plass i ligaen. Nå ligger de på 8.-plass på tabellen, og det vil være klubbens dårligste prestasjon i Premier League-æraen dersom den skulle ende der.

Ten Hags menn har riktignok også tatt seg hele veien til FA-cupfinalen for annet år på rad. Som i fjor venter byrival Manchester City på Wembley 25. mai.