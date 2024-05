Noen timer etter at det ble kjent at Premier League-klubbene på årsmøtet 6. juni skal stemme over et forslag fra Wolverhampton om å kvitte seg med VAR, fikk motstanderne av vidodømming vann på mølla.

TV-bildene viste at Sofyan Amrabat taklet på hælen til Gordon inne i feltet, men verken dommeren eller VAR grep inn.

– Jeg har sett det om igjen, og det er klart straffespark. Jeg forstår at dommeren ikke får det med seg på banen, men jeg forstår ikke hva VAR drev med. Han tråkket meg på akillesen og dyttet meg i ryggen, sa Gordon til Sky Sports.

– Jeg visste det med en gang, derfor ropte jeg ikke på straffe. Jeg ventet på at VAR skulle sjekke det, og jeg sa til lagkameratene at det kom til å bli straffespark. Jeg forstår ikke poenget om det skal være slik. Enten må de forbedre det eller kvitte seg med det.

Gordon sa at ankelen hans er vond.

– Det er veldig sårt der han traff meg, og jeg vet ikke hvordan det vil bli de neste dagene.

Gordon er i prinsippet tilhenger av VAR.

– Jeg liker ideen ved det, og det bør virke, men slik det er nå blir det for mange feil, sa han.

Premier League-ledelsen har gjort det klart at Wolverhamptons forslag ikke anbefales vedtatt, men klubbene skal stemme over det på årsmøtet i Harrogate. Det kreves at 14 av 20 klubber støtter forslaget for at det skal vedtas.