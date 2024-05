Flataker ga Sogndal en tidlig ledelse i kampen. Etter 24 minutters spill ble vondt til verre for Sandnes Ulf, da Mathias Øren doblet ledelsen for Sogndal. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Edmund Baidoo satte inn 3-0, og Flataker økte ledelsen for Sogndal da han satte inn 4-0 to minutter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-0.

Da det var spilt en halv time i andreomgangen, reduserte innbytter Artan Memedov til 1-4 for Sandnes Ulf. Like etterpå la Oliver Hintsa på til 5-1 for Sogndal. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Sandnes Ulfs Henrik Jensen fikk gult kort.

Etter lørdagens kamp ligger Sogndal på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Sandnes Ulf er på 14. plass med seks poeng.

Magnus Nicolai Koløy var dommer i oppgjøret.

16. mai skal Sogndal møte Aalesund, mens Sandnes Ulf møter Bryne.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.