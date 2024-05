Det er bare Aalesund som har gjort det dårligere. Fjorårets eliteserielag ligger sist med fem poeng, men har én kamp mindre spilt enn Start.

Ian Hoffmann tok Moss enkelt i ledelsen på tampen av 1. omgang. Før det hadde keeper Jasper Torkildsen holdt gjestene inne i kampen.

Ni minutter etter hvilen doblet Marius Andresen til 2-0. Han klinket til og sendte et utakbart skudd i lengste hjørne. Med det kom begge backene til Moss på scoringslista, og begge noterte hver sin assist.

Start reduserte ved Sander Sjøkvist fra straffemerket da det gjensto 20 minutter.

Tapet kom få dager etter at Start tok sin første trepoenger for året i en 4-3-thriller hjemme mot Egersund 16. mai. Den svake sesongstarten gjør at Azar Karadas' lag skal slite med å ta del i opprykksjakten til Eliteserien.

Moss står med 14 poeng og er nummer fire på tabellen.