Rykter som kobler Erling Braut Haaland (23) til den spanske hovedstadsklubben Real Madrid virker å være en konstant i en ellers uforutsigbar verden.

Helt siden jærbuen slo gjennom på den virkelig store stjernehimmelen, har denne koblingen ligget der.

Noen ganger tiltar den i styrke, som i februar. Da skrev flere spanske medier om konkret interesse.

– Det kan være legitime kilder i klubben som sier dette til pressen. Real Madrid sier aldri noe offisielt ... det kan enten være for å skape forventninger, og teste hvordan reaksjonen er. For avisenes del selger det med Haaland på forside, sier Thore Haugstad.

Thore Haugstad NRKs skribent på internasjonal fotball. Har skrevet flere større saker om ryktene rundt Haaland og Real Madrid.

Noen ganger, som nå, er kraften litt lavere. Men det betyr ikke at den er borte.

I denne saken går vi gjennom tre sentrale punkter, med hjelp av tre kjennere:

Kylian Mbappés trolige overgang til Real Madrid og hva den vil bety.

Klausulen som gjør at Haaland kan kjøpes for to milliarder kroner neste sommer.

Og hvorfor ryktene tilsynelatende aldri gir seg.

TIL MADRID? Kylian Mbappé har annonsert at han forlater PSG i sommer, og de aller fleste forventer at det ender med en tur til Real Madrid. Foto: FRANCK FIFE / AFP / NTB

Fransk festbrems?

Den franske megastjernen Kylian Mbappé forlater Paris Saint-Germain etter sesongen. Alt tyder på at han ender opp i Real Madrid.

Det er ennå ikke bekreftet, men fremstår overveiende sannsynlig. Og det betyr at Manchester City slipper spanske fremstøt kommende sommer, skal vi tro de som følger klubben tettest.

– Denne sesongen er det umulig, sier Miguel Angel Diaz.

Miguel Angel Diaz Følger Real Madrid tett som reporter i radiokanalen Cadena Cope. Her fotografert på Real Madrids pressesenter i forbindelse med en pressekonferanse.

Det er fordi Mbappé kommer til få en svindyr kontrakt, og fordi klubben fortsatt har store utgifter i forbindelse med stadionrenovasjonen.

Det betyr ikke at døren er permanent lukket for Haaland, mener Diaz. Han peker på den mektige presidenten Florentino Pérez og hans «Galactico»-konsept.

Florentino Perez Real Madrids president.

Kort forklart: En Galactico er en super, nei, megastjerne. Det ble først et begrep da David Beckham, Zinédine Zidane, brasilianske Ronaldo og kompani spilte sammen i Madrid.

– Florentinos drøm er Mbappé og Haaland sammen, tror Diaz.

Mbappé og Haaland hilser på hverandre i forkant av at Borussia Dortmund og Paris Saint-Germain møttes i 16.-delsfinalen i Champions League i 2020. Foto: Alex Grimm / Getty Images

Men det kan bli for mye av det gode, som det også ble i den forrige Galatico-perioden.

Med Mbappé på laget, kan man havne i en lignende situasjon igjen.

– Hvis Mbappé faktisk kommer, er består angrepet i fremtidens Real Madrid av Mbappé, Jude Bellingham og Vinicius Junior. Utfordringen er ikke økonomisk, men praktisk – du kan ikke spille med fire spisser, sier journalisten.

Hans konklusjon: – Det blir vanskelig for Erling å komme hit om de tre er her.

GALACTICOS: Erling Braut Haaland og Jude Bellingham gikk ut sammen på scene under Ballon D’or-gallaen i oktober. Foto: MOHAMMED BADRA / EPA / NTB

Prislapp: To milliarder

Et annet hett tema rundt Haalands fremtid er den såkalte utkjøpsklausulen.

Om spilleren har en slik klausul i kontrakten sin, betyr det at klubben er nødt til å akseptere et bud om det tilsvarer prisen i klausulen.

Etter lange perioder med mye usikkerhet og rykter rundt en påstått Haaland-klausul, kom det svært troverdige rapporter en spansk journalist med tette bånd til City-sjef Pep Guardiola.

Haaland har en slik klausul i kontrakten. Den er gyldig fra sommeren 2025. Og den er på svimlende to milliarder norske kroner. Alt ifølge den troverdige rapporten.

Hvor vanlig er det at stjernespillere i denne typen klubber har en slik klausul?

– Det er veldig uvanlig. Det er et verktøy Haaland har brukt tidligere i karrieren, og det har fungert veldig bra for ham. Det er ikke i klubbens interesse å forhandle den frem, og det går litt på stoltheten. Det er en kamel de har gått med på å svelge, sier Thore Haugstad.

Med andre ord: Skulle noen skrape fram disse milliardene fra og med neste sommer, har ikke Manchester City noe annet valg enn å akseptere budet.

– Det virker ganske åpenbart at det er spesielt én klubb som vil være interessert i å aktivere den. Alle klubber i verden vil ha lyst på Haaland, men hvor mange kan faktisk gjøre det? Real Madrid har den økonomiske muligheten, sier Sam Lee.

Sam Lee Manchester City-korrespondent i det anerkjente magasinet The Athletic.

Det har tidligere eksistert en annen klausul i kontrakten, som ville vært aktiv tidligere.

Den ble imidlertid annullert da manager Pep Guardiola forlenget sin kontrakt mot slutten av 2022.

Hva forteller det oss om Guardiolas viktighet for Haalands fremtid?

– Det var en direkte kobling mellom Guardiolas fremtid og Haalands klausul. Da kan du tolke det dit hen at det er viktig, sier Lee.

Det er også en passiv innflytelse: Så lenge Guardiola er her, er det en følelse av stabilitet. Han styrer alt, alt dreier seg rundt ham. Når Guardiola drar, blir det vanskelig å erstatte ham, mener Lee.

Kontrakten til Guardiola strekker seg ut neste sesong. I Madrid er det kanskje noen som følger litt ekstra med på hva han velger å gjøre.

– La oss si at Guardiola drar, Haaland blir og det går dårlig ... da kommer flere spillere, ikke bare Haaland, til å se hva de bør gjøre, tror Lee.

Og nå er spanjolene vel vitende om at de kan kjøpe Haaland om de vil fra neste sommer.

– Det ville ikke overrasket meg om de prøvde seg på Haaland da.

Real Madrids «store feil»

Apparatet rundt Haaland gikk langt i å antyde at Real Madrid var høyt oppe på deres «ønskeliste» vinteren for to år siden.

Haaland var Dortmund-spiller, men en overgang til en av fotballens aller største klubber virket uunngåelig. Real Madrid var blant dem som ble kraftig koblet til nordmannen.

Real Madrid hadde på den tiden sin spiss i Gullballen-vinner Karim Benzema. I Viaplay-dokumentaren «Valget» trakk far Alfie Haaland fram dette som et minus for deres del.

– Jeg synes City alltid var favoritten der uansett. De var et bedre lag, hadde Pep Guardiola og de hadde Karim Benzema. Det er godt mulig City var førstevalget uansett. Haaland-leiren vet at Real Madrid har ligget langflate etter Mbappé i flere år allerede, sier Thore Haugstad.

Her er et annet utdrag fra Viaplay-dokumentaren:

Spanjolene hadde sine øyne vendt mot Frankrike også da. En langvarig og utmattende overgangssaga endte da med Kylian Mbappé valgte å forlenge sin kontrakt med PSG.

– Det er mulig det er en frykt for at de skal brenne seg igjen. For en klubb som Real Madrid er det litt krise, med tanke på forventningene som er skapt, sier Thore Haugstad.

Den spanske Cadena Cope-journalisten Diaz er overbevist om at Haaland har lyst til å spille for Real Madrid en gang i fremtiden. Og om at Haaland har den nødvendige superstjernefaktoren for å passe inn i Galactico-formatet.

– Real Madrid gjorde en stor feil for to år siden. Da ventet de på Kylian Mbappé, og det gjorde at de mistet sjansen til å signere Haaland. Det tror jeg gjorde at Erling gikk til Manchester, sier han.