Det melder The New Tork Times. Avisen skriver at Apple og FIFA er i sluttforhandlingene om avtalen.

Summen tilsvarer over elleve milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Det vil i så fall bli første gang en enkeltaktør får tildelt globale TV-rettigheter av FIFA. Turneringen skal sendes på strømmetjenesten Apple TV+.

Turneringen blir en utvidet utgave av VM for klubblag og skal etter planen starte neste år. Den vil bestå av 32 klubblag fra hele verden som skal møtes hvert fjerde år.

Ifølge avisens kilder er avtalen ennå ikke endelig signert, men begge parter jobber for å få den i havn innen få uker. Hverken FIFA eller Apple har foreløpig kommentert saken offentlig.

Erling Braut Haaland og Manchester City er regjerende klubbverdensmestre.