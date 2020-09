Gjekstad mener smitte ble avverget: - Kunne blitt en katastrofe

Totalt ti personer fra det ungarske håndballaget FTC har testet positivt for covid-19 etter at de var i Kristiansand.

KRISTIANSAND: 19. september skulle Vipers spille gruppespillskamp i Champions League mot det ungarske topplaget. Dagen før kampstart ble to motspillere bekreftet smittet og kampen ble avlyst.

Da resultatet på koronatestene kom tilbake positive ble spillertroppen på 22 satt i karantene på Scandic Bystranda.

Onsdag kveld forteller Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad at åtte nye personer fra FTC, også kjent som Ferencvaros, har testet positivt for covid-19.

Til Fædrelandsvennen, før cupkampen mot Randesund onsdag, sier Vipers-treneren at en katastrofe ble avverget.

– Det var godt vi ikke spilte den kampen mot Ferencvaros. Hvis vi hadde spilt kunne denne (kampen mot Randesund) blitt en ordentlig katastrofe. Da kunne vi ha smittet hele Randesund. Vi får håpe at vi får spille i Bietigheim på lørdag.

Vipers-spiller Heidi Løke i duell med FTC Noémi Pásztor i en mesterligakamp i 2019. Foto: Tibor Illyes/MTI

To ledere og åtte spillere fra FTC er nå bekreftet smittet. To av de totalt ti smittede er fortsatt isolert på Scandic Bystranda. Mens de åtte andre testet positivt for korona etter hjemkomsten til Ungarn.

Kommuneoverlege Priscilla Hilton opplyser til Fædrelandsvennen at det ikke skal drives noen smitteoppsporing i Kristiansand som følge av utbruddet i det ungarske laget.

– De nye smittetilfellene befinner seg i hjemlandet. Ingen ytterligere smitteoppsporing her, opplyser hun i en SMS til Fædrelandsvennen.

Kortsiktig horisont

Daglig leder i Vipers synes det er vanskelig å si noe om hvordan koronasituasjonen vil påvirke resten av høstens Champions League-kamper.

– Jeg synes det er vanskelig å spekulere om dette får større betydning for Champions League, men det er klart at det blir noen utfordringer. Vi får se litt kort på horisonten og se på runde for runde, sier daglig leder og smittevernansvarlig Terje Marcussen.

Vipers sin neste kamp i Champions League er førstkommende lørdag borte mot tyske Bietigheim.

Daglig leder og smittevernansvarlig i Vipers, Terje Marcussen. Foto: Jacob Buchard