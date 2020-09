Trekningen klar: Disse lagene kan Rosenborg møte i Europa League-kvalifiseringen

Om Rosenborg vinner mot tyrkiske Alanyaspor neste uke, venter PSV Eindhoven eller NS Mura i den neste runden av Europa League-kvalifiseringen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rosenborg-spillerne feirer scoring mot Ventspils i kvalifiseringen til Europa League. Foto: VALDA KALNINA / EPA / EPA

Torsdag kvalifiserte Rosenborg seg for den tredje kvalikrunden til Europa League.

Neste uke venter derfor tyrkiske Alanyasport på motsatt banehalvdel på Lerkendal.

Fredag ble Rosenborgs motstander i en potensiell play off trukket. Om trønderne vinner mot Alanyaspor, vil Åge Hareides menn dermed møte PSV Eindhoven eller NS Mura på Lerkendal i den siste kvalifiseringsrunden før gruppespillet i Europa League.

Rosenborg møtte nettopp PSV Eindhoven i gruppespillet av Europa League forrige sesong. Nederlenderne vant 4–1 på Lerkendal, mens Rosenborg klarte 1–1 på bortebane i Eindhoven.

Rosenborg ble trukket mot vinneren av oppgjørene Sporting Lisboa (Portugal)/Dunajska Streda (Slovakia), Mura (Slovenia)/PSV Eindhoven (Nederland) eller FC København (Danmark)/Piast Gliwice (Polen).

Bodø/Glimt møter AC Milan

Etter at Bodø/Glimt slo Zalgiris Vilnius fra Litauen 3–1 på Aspmyra, ble det klart at gultrøyene fra Nordland skal til selveste San Siro for å møte Zlatan Ibrahimovic og storklubben AC Milan.

Om Glimt på mirakuløst vis skulle vinne over AC Milan var Basel (Sveits)/Anorthosis (Kypros), Viktoria Plzen (Tsjekkia)/Sønderjyske (Danmark) og Besiktas (Tyrkia)/Rio Ave (Portugal) mulige motstandere.

Fredag ble det klart at Glimt møter Besiktas eller Rio Ave på bortebane i neste runde, om de vinner mot AC Milan.

Tredje kvalifiseringsrunde spilles torsdag neste uke. Den avgjørende play off-runden 1. oktober. Vinnerne får plass i gruppespillet til kommende sesong i Europa League.