Gullgutten Haaland hyller rekordgutten Moukoko: – Det største talentet i verden

(Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2–5) Erling Braut Haaland (20) scoret fire mål og stjal en og annen overskrift, men var selv opptatt av å fullrose rekorddebutanten Youssoufa Moukoko (16).

Publisert: Publisert: Nå nettopp

GOLDEN BOYS: Erling Braut Haaland og Youssoufa Moukoko virker begge å ha talent for å spille fotball. Foto: Soeren Stache / DPA

Med sine 16 år ble Moukoko den yngste Bundesliga-debutanten gjennom tidene da han kom inn for nettopp herr Haaland etter 85 minutter i kalasseieren over Hertha Berlin.

– Jeg vil også gjerne spille med ham! Han er det største talentet i verden akkurat nå. En veldig sterk spiller og bare 16 år - utrolig. Han har en flott karriere foran seg, sier Haaland overfor Sky.

Haaland ble på sin side den yngste spilleren som har scoret fire mål i én og samme Bundesliga-kamp:

Oppladningen til kampen har ikke bidratt til å dempe forventningene rundt den unge angriperen Moukoko. Flere store medier har publisert omfattende reportasjer om det som er ett av Europas heteste fotballtalent.

Dortmund-trener Lucien Favre, som kunne vært bestefar til både Haaland og Moukoko, gjør imidlertid det han kan for å dempe forventningene.

– Det er bra for ham og for laget. Det er bra at han vet han er i førstelaget nå. Men vi har mye jobb foran oss. Vi får se - han er ung, sier Favre til Sky.

Les også Manchester United tok sesongens første hjemmeseier tross sjansesløseri

Haaland ble lørdag morgen offentliggjort som årets vinner av «Golden Boy»-prisen til Tutto Sport, som deles ut til verdens beste spiller under 21 år.

– Du trenger ikke gjøre mye annet enn å se på ham om du er fotballfan. Hans nese for mål er oppsiktsvekkende. Han scorer for tiden veldig viktige mål - nesten alle, faktisk, ler Julian Brandt overfor Sky.

Haaland har vært målfarlig også for landslaget denne høsten: