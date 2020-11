Hockeysmitte-sjokket: - Ukjent hvordan smitten kom inn til oss

Ishockeyklubben Spartas medisinske ansvarlige vet ennå ikke hvordan covid-19-smitten kom inn i toppserielagets garderobe - men mener et kaldt miljø og sportens naturlige nærkontakt kan være årsaker til at den spredte seg eksplosivt raskt.

KAN ØKE: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen er i likhet med alle spillerne og støtteapparat i Sarpsborg-klubben satt i karantene etter det kraftige smitteutbruddet i toppserielaget. Foto: Fredrik Hagen

– Foreløpig er det ukjent hvordan smitten kom inn til oss. Det skjedde fort. At flere ble smittet etter at først én person hadde fått den, er ikke overraskende. Men det er svært alvorlig at så mange har fått det, sier Ørjan Kittelsen.

Han er medisinsk ansvarlig for Sarpsborgs eliteserielag i ishockey, Sparta.

Per nå er 13 spillere og en person i lagets støtteapparat bekreftet smittet av coronasykdommen covid-19. Ørjan Kittelsen venter at han vil få svar på de åtte siste prøvene senere onsdag formiddag. Antall smittede spillere, ledere og trenere kan med andre ord øke i løpet av dagen.

På spørsmål om smittesporing, svarer Spartas medisinsk ansvarlige at klubben sammen med kommunen jobber for å finne ut av det. Det gjenstår å finne svar på det, men Ørjan Kittelsen påpeker at det har vært «en del» smitte i Sarpsborg-distriktet.

– Jeg håper ettervirkningene ikke blir alvorlige, slik vi har hørt om i andre tilfeller der noen har blitt sengeliggende i flere måneder. Det unner vi ingen, og håper ingen vil oppleve det, sier han.

Spartas spillere og ledere er i karantene. Klubbens hjemmekamper mot Stavanger Oilers torsdag og Frisk Asker lørdag er utsatt og vil antakelig bli omberammet til det såkalte landslagsoppholdet i midten av desember.

– Hvorfor har smitten spredt seg så fort i Sparta-garderoben?

– Slik vi har tenkt, er et virus lenger levedyktig i et kaldt miljø, enn i et varmt miljø. Ishockey er e kontaktidrett, der vi er inntil hverandre støtt og stadig. Da bruker spillerne også hendene, og de kan for eksempel komme opp i ansiktet til en annen spiller. Det kan være en smittevei, men det vanskelig å så hvorfor det har gått så fort. Samtidig smitter covid-19 fort og på rart vis, svarer Ørjan Kittelsen.

Han mener spillerne og klubben har etterlevd strenge smittevernregler, eller smittebarrierer som han kaller det:

# Spillerne har under trening og kamper ikke brukt håndklær - som de vanligvis har gjort - til å pusse visiret foran ansiktet. De har brukt papirhåndklær, som umiddelbart er blitt kastet.

# Dusjer i garderoben er avstengt for å sikre god avstand mellom spillerne. Brukte håndklær kastes umiddelbart i spesialbeholder og tas hånd om av personer ikledd smittevernutstyr.

# Spillerne har måttet fylle sine egne drikkeflasker.

– Vi har fulgt de protokollene vi skal følge. I mine øyne har spillerne vært flinke, sier Ørjan Kittelsen.

Siden laget i august møttes til forberedelsene foran inneværende sesong, er 10 til 12 personer tilknyttet A-lagstroppen blitt coronatestet som følge av symptomer på forkjølelse - før smitteutbruddet nå.

Testresultatene har vært negative.

De har også holdt seg hjemme fra trening til de er blitt erklært symptomfri.

– Vi har holdt spillere hjemme, som av kommunen ikke har vært ansett som sannsynlige smittebærere. Men smitten kan ha vært i laget lenger enn før den første med symptomer fikk den, sier Ørjan Kittelsen.

Spartas medisinsk ansvarlige forteller også at han tirsdag kveld ble oppringt av flere spillere som hadde mottatt positivt svar på sine coronatester.

– De var sjokkerte, fordi de ikke hadde kjent noen symptomer, sier Ørjan Kittelsen.

– Kunne noe ha blitt gjort enda bedre. Kunne smittevernreglene deres ha vært strengere?

– Det er noe vi må analysere etter at dette utbruddet er over. Det er vanskelig å sette seg inn i det, slik situasjonen er nå. Vi må selvfølgelig se på prosedyrene våre. Vi har fulgt retningslinjene, men også lært mye. Det må vi dele med klubbene og forbundet, svarer Spartas medisinsk ansvarlige Ørjan Kittelsen.